https://ria.ru/20251203/sudno-2059543458.html
Экипаж атакованного у Турции судна не будет прерывать контракт с владельцем
Экипаж атакованного у Турции судна не будет прерывать контракт с владельцем - РИА Новости, 03.12.2025
Экипаж атакованного у Турции судна не будет прерывать контракт с владельцем
Экипаж атакованного во вторник БПЛА российского танкера MIDVOLGA-2 , перевозившего растительное масло, у берегов Турции на данный момент не планирует прерывать... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T16:01:00+03:00
2025-12-03T16:01:00+03:00
2025-12-03T16:01:00+03:00
в мире
турция
черное море
синоп (провинция)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059182507_0:270:960:810_1920x0_80_0_0_7f48d7f955e7d3605a1c98b74fd51e77.jpg
https://ria.ru/20251203/kurt-2059402726.html
https://ria.ru/20251202/putin-2059324751.html
турция
черное море
синоп (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059182507_0:284:960:1004_1920x0_80_0_0_1130bb7b172a2cab2cbc4df977a28d67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, черное море, синоп (провинция), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
В мире, Турция, Черное море, Синоп (провинция), Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
Экипаж атакованного у Турции судна не будет прерывать контракт с владельцем
РИА Новости: экипаж MIDVOLGA-2 не намерен прерывать контракт с судовладельцем
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Экипаж атакованного во вторник БПЛА российского танкера MIDVOLGA-2 , перевозившего растительное масло, у берегов Турции на данный момент не планирует прерывать контракт с судовладельцем, сообщили РИА Новости в "Средне-Волжской судоходной компании".
Во вторник утром турецкое управление мореходства сообщило, что российский танкер MIDVOLGA-2 с растительным маслом подвергся атаке в Черном море
. По данным Росморречфлота
российское судно было атаковано БПЛА, но серьезных повреждений и водотечности обнаружено не было. В ведомстве также отмечали об отсутствии пострадавших на борту атакованного танкера. Позднее там сообщили, что танкер своим ходом дошло в порт Синоп
.
"С моряками все в порядке. Компания с ними на связи. Судно самостоятельно дошло до Синопа... Жалоб со стороны экипажа не поступило. Судно обеспечивается снабжением. Комфортные условия проживания сохранены. На данный момент экипаж не изъявил желание прервать контракт", - рассказал представитель компании-судовладельца.
По его словам, после атаки судно сильно пострадало, однако его плавучесть сохранена. "Оценивается ущерб... После окончания ремонтных работ судно проследует до места назначения. Если кто-то из команды запросит замену, мнение экипажа будет учитываться", - заключили в компании.
Танкер MIDVOLGA-2 построен в 2014 году на китайском судостроительном заводе Yangzhou Haichuan Shipyard Co. Согласно данным отраслевых порталов, портом приписки судна числится Большой порт Санкт-Петербург
. Длина судна составляет 140 метров, ширина 17 метров.