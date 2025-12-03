Рейтинг@Mail.ru
Экипаж атакованного у Турции судна не будет прерывать контракт с владельцем - РИА Новости, 03.12.2025
16:01 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/sudno-2059543458.html
Экипаж атакованного у Турции судна не будет прерывать контракт с владельцем
Экипаж атакованного у Турции судна не будет прерывать контракт с владельцем - РИА Новости, 03.12.2025
Экипаж атакованного у Турции судна не будет прерывать контракт с владельцем
Экипаж атакованного во вторник БПЛА российского танкера MIDVOLGA-2 , перевозившего растительное масло, у берегов Турции на данный момент не планирует прерывать... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T16:01:00+03:00
2025-12-03T16:01:00+03:00
в мире
турция
черное море
синоп (провинция)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
турция
черное море
синоп (провинция)
в мире, турция, черное море, синоп (провинция), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
В мире, Турция, Черное море, Синоп (провинция), Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
Экипаж атакованного у Турции судна не будет прерывать контракт с владельцем

РИА Новости: экипаж MIDVOLGA-2 не намерен прерывать контракт с судовладельцем

© Фото : соцсетиПоследствия атаки танкера MIDVOLGA-2 в Черном море
Последствия атаки танкера MIDVOLGA-2 в Черном море - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : соцсети
Последствия атаки танкера MIDVOLGA-2 в Черном море. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Экипаж атакованного во вторник БПЛА российского танкера MIDVOLGA-2 , перевозившего растительное масло, у берегов Турции на данный момент не планирует прерывать контракт с судовладельцем, сообщили РИА Новости в "Средне-Волжской судоходной компании".
Во вторник утром турецкое управление мореходства сообщило, что российский танкер MIDVOLGA-2 с растительным маслом подвергся атаке в Черном море. По данным Росморречфлота российское судно было атаковано БПЛА, но серьезных повреждений и водотечности обнаружено не было. В ведомстве также отмечали об отсутствии пострадавших на борту атакованного танкера. Позднее там сообщили, что танкер своим ходом дошло в порт Синоп.
Танкер Kairos после пожара в Черном море - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Эксперт объяснил, чего добиваются организаторы атак на суда в Черном море
Вчера, 05:34
"С моряками все в порядке. Компания с ними на связи. Судно самостоятельно дошло до Синопа... Жалоб со стороны экипажа не поступило. Судно обеспечивается снабжением. Комфортные условия проживания сохранены. На данный момент экипаж не изъявил желание прервать контракт", - рассказал представитель компании-судовладельца.
По его словам, после атаки судно сильно пострадало, однако его плавучесть сохранена. "Оценивается ущерб... После окончания ремонтных работ судно проследует до места назначения. Если кто-то из команды запросит замену, мнение экипажа будет учитываться", - заключили в компании.
Танкер MIDVOLGA-2 построен в 2014 году на китайском судостроительном заводе Yangzhou Haichuan Shipyard Co. Согласно данным отраслевых порталов, портом приписки судна числится Большой порт Санкт-Петербург. Длина судна составляет 140 метров, ширина 17 метров.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин озвучил самый радикальный ответ на пиратство ВСУ в Черном море
2 декабря, 18:38
 
В миреТурцияЧерное мореСиноп (провинция)Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
