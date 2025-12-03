Экипаж атакованного у Турции судна не будет прерывать контракт с владельцем

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Экипаж атакованного во вторник БПЛА российского танкера MIDVOLGA-2 , перевозившего растительное масло, у берегов Турции на данный момент не планирует прерывать контракт с судовладельцем, сообщили РИА Новости в "Средне-Волжской судоходной компании".

Во вторник утром турецкое управление мореходства сообщило, что российский танкер MIDVOLGA-2 с растительным маслом подвергся атаке в Черном море . По данным Росморречфлота российское судно было атаковано БПЛА, но серьезных повреждений и водотечности обнаружено не было. В ведомстве также отмечали об отсутствии пострадавших на борту атакованного танкера. Позднее там сообщили, что танкер своим ходом дошло в порт Синоп

"С моряками все в порядке. Компания с ними на связи. Судно самостоятельно дошло до Синопа... Жалоб со стороны экипажа не поступило. Судно обеспечивается снабжением. Комфортные условия проживания сохранены. На данный момент экипаж не изъявил желание прервать контракт", - рассказал представитель компании-судовладельца.

По его словам, после атаки судно сильно пострадало, однако его плавучесть сохранена. "Оценивается ущерб... После окончания ремонтных работ судно проследует до места назначения. Если кто-то из команды запросит замену, мнение экипажа будет учитываться", - заключили в компании.