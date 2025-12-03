Жительницу Махачкалы будут судить за аферу с магическими ритуалами

МАХАЧКАЛА, 4 дек - РИА Новости. Суд в Махачкале рассмотрит уголовное дело против местной жительницы, которая пообещала женщине избавление от семейных проблем с помощью магических ритуалов и получила от нее деньги и ювелирные украшения на 7 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

По данным следствия, в 2024 году обвиняемая познакомилась с жительницей Махачкалы и узнала о ее семейных трудностей. Она сказала женщине, что якобы ее знакомая, проведя магические ритуалы, сможет помочь ей в решении ее проблем. Потерпевшая передала обвиняемой деньги и золотые изделия на общую сумму свыше 7 миллионов рублей, которые аферистка похитила.