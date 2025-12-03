https://ria.ru/20251203/sud-2059643851.html
Жительницу Махачкалы будут судить за аферу с магическими ритуалами
Жительницу Махачкалы будут судить за аферу с магическими ритуалами - РИА Новости, 03.12.2025
Жительницу Махачкалы будут судить за аферу с магическими ритуалами
Суд в Махачкале рассмотрит уголовное дело против местной жительницы, которая пообещала женщине избавление от семейных проблем с помощью магических ритуалов и... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T22:16:00+03:00
2025-12-03T22:16:00+03:00
2025-12-03T22:16:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
кировский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20250319/prigovor-2005932324.html
махачкала
республика дагестан
кировский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, республика дагестан, кировский район
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, Кировский район
Жительницу Махачкалы будут судить за аферу с магическими ритуалами
Жительницу Махачкалы будут судить за аферу с магическими ритуалами на 7 млн руб
МАХАЧКАЛА, 4 дек - РИА Новости. Суд в Махачкале рассмотрит уголовное дело против местной жительницы, которая пообещала женщине избавление от семейных проблем с помощью магических ритуалов и получила от нее деньги и ювелирные украшения на 7 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.
"Прокуратурой Кировского района
города Махачкалы
утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество в особо крупном размере)… Уголовное дело прокуратурой района направлено в Кировский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2024 году обвиняемая познакомилась с жительницей Махачкалы и узнала о ее семейных трудностей. Она сказала женщине, что якобы ее знакомая, проведя магические ритуалы, сможет помочь ей в решении ее проблем. Потерпевшая передала обвиняемой деньги и золотые изделия на общую сумму свыше 7 миллионов рублей, которые аферистка похитила.