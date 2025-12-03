Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Махачкалы будут судить за аферу с магическими ритуалами - РИА Новости, 03.12.2025
22:16 03.12.2025
Жительницу Махачкалы будут судить за аферу с магическими ритуалами
Суд в Махачкале рассмотрит уголовное дело против местной жительницы, которая пообещала женщине избавление от семейных проблем с помощью магических ритуалов и...
происшествия
махачкала
республика дагестан
кировский район
происшествия, махачкала, республика дагестан, кировский район
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, Кировский район
Жительницу Махачкалы будут судить за аферу с магическими ритуалами

© Fotolia / CorgarashuПравосудие. Архивное фото
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 4 дек - РИА Новости. Суд в Махачкале рассмотрит уголовное дело против местной жительницы, которая пообещала женщине избавление от семейных проблем с помощью магических ритуалов и получила от нее деньги и ювелирные украшения на 7 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.
"Прокуратурой Кировского района города Махачкалы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)… Уголовное дело прокуратурой района направлено в Кировский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2024 году обвиняемая познакомилась с жительницей Махачкалы и узнала о ее семейных трудностей. Она сказала женщине, что якобы ее знакомая, проведя магические ритуалы, сможет помочь ей в решении ее проблем. Потерпевшая передала обвиняемой деньги и золотые изделия на общую сумму свыше 7 миллионов рублей, которые аферистка похитила.
ПроисшествияМахачкалаРеспублика ДагестанКировский район
 
 
