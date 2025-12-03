Суд в Петербурге рассмотрит дело экс-специалиста военного представительства

По данным следствия, в 2013–2023 годах государственным заказчиком с АО "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения" было заключено более 20 многомиллионных контрактов на производство и поставку систем управления. Обязанности по приемке и контролю качества продукции возлагались на Меньшикова. По данным СК, в 2014–2020 годах обвиняемый получил от гендиректора АО "ВНИТИ ЭМ" взятку более 5,5 миллиона рублей за общее покровительство при выполнении работ.