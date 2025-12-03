Рейтинг@Mail.ru
Суд в Петербурге рассмотрит дело экс-специалиста военного представительства
18:31 03.12.2025 (обновлено: 18:32 03.12.2025)
Суд в Петербурге рассмотрит дело экс-специалиста военного представительства
происшествия
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Заседание Московского районного суда Петербурга по делу экс-специалиста военного представительства Андрея Меньшикова, обвиняемого в получении взятки в 5,5 миллиона рублей при выполнении государственного оборонного заказа, назначено на 17 декабря, следует из информации в карточке дела.
"Судебное заседание - 17.12.2025. Время - 12.00", - говорится в электронной карточке дела на сайте суда.
Ранее ГВСУ СК России сообщило, что расследование уголовного дела в отношении бывшего ведущего специалиста по контролю и приемке продукции Меньшикова завершено. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
По данным следствия, в 2013–2023 годах государственным заказчиком с АО "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения" было заключено более 20 многомиллионных контрактов на производство и поставку систем управления. Обязанности по приемке и контролю качества продукции возлагались на Меньшикова. По данным СК, в 2014–2020 годах обвиняемый получил от гендиректора АО "ВНИТИ ЭМ" взятку более 5,5 миллиона рублей за общее покровительство при выполнении работ.
Со ссылкой в СК РФ сообщалось, что фигуранту вменяются взятки на 7,5 миллиона рублей от гендиректора АО "ВНИТИ ЭМ" Сергея Турусова.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
ФСБ задержала главу военного представительства Минобороны в Татарстане
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
