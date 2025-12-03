https://ria.ru/20251203/sud-2059590682.html
Суд в Петербурге рассмотрит дело экс-специалиста военного представительства
происшествия
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
россия
санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости.
Заседание Московского районного суда Петербурга по делу экс-специалиста военного представительства Андрея Меньшикова, обвиняемого в получении взятки в 5,5 миллиона рублей при выполнении государственного оборонного заказа, назначено на 17 декабря, следует из информации в карточке
дела.
"Судебное заседание - 17.12.2025. Время - 12.00", - говорится в электронной карточке дела на сайте суда.
Ранее ГВСУ СК России
сообщило, что расследование уголовного дела в отношении бывшего ведущего специалиста по контролю и приемке продукции Меньшикова завершено. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
По данным следствия, в 2013–2023 годах государственным заказчиком с АО "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения" было заключено более 20 многомиллионных контрактов на производство и поставку систем управления. Обязанности по приемке и контролю качества продукции возлагались на Меньшикова. По данным СК, в 2014–2020 годах обвиняемый получил от гендиректора АО "ВНИТИ ЭМ" взятку более 5,5 миллиона рублей за общее покровительство при выполнении работ.
Со ссылкой в СК РФ сообщалось, что фигуранту вменяются взятки на 7,5 миллиона рублей от гендиректора АО "ВНИТИ ЭМ" Сергея Турусова.