В Дагестане экс-глава центра соцобслуживания получил условный срок
15:52 03.12.2025
В Дагестане экс-глава центра соцобслуживания получил условный срок
В Дагестане экс-глава центра соцобслуживания получил условный срок
Бывший директор комплексного центра обслуживания населения Хасавюртовского района Дагестана приговорен к семи годам лишения свободы условно по делу о хищении... РИА Новости, 03.12.2025
В Дагестане экс-глава центра соцобслуживания получил условный срок

В Дагестане экс-глава центра соцобслуживания получил условный срок за хищение

МАХАЧКАЛА, 3 дек - РИА Новости. Бывший директор комплексного центра обслуживания населения Хасавюртовского района Дагестана приговорен к семи годам лишения свободы условно по делу о хищении более 11 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по республике.
"Хасавюртовский городской суд признал Порсукова М.А виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество) и частью 3 статьи 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) УК России, назначив ему по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы сроком восемь лет и три месяца условно… Верховный суд республики Дагестан вынес апелляционное определение о смягчении приговора суда первой инстанции и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком семь лет условно", – говорится в сообщении.
Установлено, что Порсуков в должности директора комплексного центра обслуживания населения Хасавюртовского района искусственно завышал объем бюджетных средств, выделяемых подконтрольным центрам соцобслуживания. Для этого он организовал внесение в электронный реестр получателей социальных услуг ложных сведений о людях, якобы нуждающихся в социальном обслуживании на дому. На основании этих документов заключались соглашения на получение субсидий. Средства в сумме более 11 миллионов рублей Порсуков вместе с соучастниками похитил.
Отмечается, что Порсуков полностью возместил причиненный ущерб.
