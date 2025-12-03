В Дагестане экс-глава центра соцобслуживания получил условный срок

МАХАЧКАЛА, 3 дек - РИА Новости. Бывший директор комплексного центра обслуживания населения Хасавюртовского района Дагестана приговорен к семи годам лишения свободы условно по делу о хищении более 11 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по республике.