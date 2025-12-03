Рейтинг@Mail.ru
В Вашингтоне представили выставку РГО о сотрудничестве СССР и США - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:47 03.12.2025 (обновлено: 23:48 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/ssha-2059653566.html
В Вашингтоне представили выставку РГО о сотрудничестве СССР и США
В Вашингтоне представили выставку РГО о сотрудничестве СССР и США - РИА Новости, 03.12.2025
В Вашингтоне представили выставку РГО о сотрудничестве СССР и США
Выставку Русского географического общества (РГО) о сотрудничестве СССР и США во Второй мировой войне для американской общественности представила в Вашингтоне... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T23:47:00+03:00
2025-12-03T23:48:00+03:00
сша
ссср
вашингтон (штат)
владимир путин
сергей шойгу
русское географическое общество
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519861_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05e99615cb97be3367f7a51ed758e190.jpg
https://ria.ru/20250508/pamyat-2015840763.html
сша
ссср
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519861_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_9907d81e6691565bcfbd4b15583c0742.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, ссср, вашингтон (штат), владимир путин, сергей шойгу, русское географическое общество, в мире
США, СССР, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Сергей Шойгу, Русское географическое общество, В мире
В Вашингтоне представили выставку РГО о сотрудничестве СССР и США

В Вашингтоне прошла выставка о сотрудничестве СССР и США во Второй мировой войне

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Выставку Русского географического общества (РГО) о сотрудничестве СССР и США во Второй мировой войне для американской общественности представила в Вашингтоне глава Российского культурного центра (РКЦ) Ольга Головащенко.
"В конце прошлого года к нам обратилось Русское географическое общество с предложением о создании уникального проекта, посвященного современным исследованиям событий Второй мировой войны, в которой СССР и США стали союзниками. Эта выставка изготовлена специально для общественности США", - сказала Головащенко, открывая экспозицию в здании РКЦ.
Она напомнила, что завершающийся год прошел под знаком 80-летия Великой победы.
"Посольство России в США, Российский культурны центр, наши активные соотечественники провели множество юбилейных мероприятий, отдавая дань памяти подвигу народа-победителя и всем тем, кто с нами вместе сражался за победу", - сказала она.
Как сообщила Головащенко, "в этом году соотечественники смогли с гордостью пронести по улицам Вашингтона портреты своих родных участников Великой Отечественной войны".
Открытие выставки "Возвращая память о героях войны" Головащенко назвала "совершенно особым мероприятием".
Председателем попечительского совета РГО является президент РФ Владимир Путин. Возглавляет Русское географическое общество Сергей Шойгу. Оно основано в 1845 году и является одним из старейших в мире.
Автопробег в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Чикаго - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Жительница Чикаго рассказала об исторической памяти в США
8 мая, 18:26
 
СШАСССРВашингтон (штат)Владимир ПутинСергей ШойгуРусское географическое обществоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала