В Вашингтоне представили выставку РГО о сотрудничестве СССР и США

ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Выставку Русского географического общества (РГО) о сотрудничестве СССР и США во Второй мировой войне для американской общественности представила в Вашингтоне глава Российского культурного центра (РКЦ) Ольга Головащенко.
"В конце прошлого года к нам обратилось Русское географическое общество с предложением о создании уникального проекта, посвященного современным исследованиям событий Второй мировой войны, в которой СССР и США стали союзниками. Эта выставка изготовлена специально для общественности США", - сказала Головащенко, открывая экспозицию в здании РКЦ.
Она напомнила, что завершающийся год прошел под знаком 80-летия Великой победы.
"Посольство России в США, Российский культурны центр, наши активные соотечественники провели множество юбилейных мероприятий, отдавая дань памяти подвигу народа-победителя и всем тем, кто с нами вместе сражался за победу", - сказала она.
Как сообщила Головащенко, "в этом году соотечественники смогли с гордостью пронести по улицам Вашингтона портреты своих родных участников Великой Отечественной войны".
Открытие выставки "Возвращая память о героях войны" Головащенко назвала "совершенно особым мероприятием".
Председателем попечительского совета РГО является президент РФ Владимир Путин. Возглавляет Русское географическое общество Сергей Шойгу. Оно основано в 1845 году и является одним из старейших в мире.