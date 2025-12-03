США потратят миллиард долларов на обеспечение безопасности ЧМ-2026

ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. США потратят миллиард долларов на обеспечение безопасности во время Чемпионата мира по футболу в 2026 году, заявил глава рабочей группы по подготовке ЧМ-2026 по футболу в США Эндрю Джулиани.