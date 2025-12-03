Рейтинг@Mail.ru
США потратят миллиард долларов на обеспечение безопасности ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
23:21 03.12.2025
США потратят миллиард долларов на обеспечение безопасности ЧМ-2026
США потратят миллиард долларов на обеспечение безопасности ЧМ-2026
сша, канада, мексика, международная федерация футбола (фифа)
Футбол, США, Канада, Мексика, Международная федерация футбола (ФИФА)
Футбольный мяч. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. США потратят миллиард долларов на обеспечение безопасности во время Чемпионата мира по футболу в 2026 году, заявил глава рабочей группы по подготовке ЧМ-2026 по футболу в США Эндрю Джулиани.
"Министр (внутренней безопасности США Кристи) Ноэм вместе с рабочей группой Белого дома объявили о выделении более одного миллиарда долларов федерального финансирования для обеспечения безопасности турнира, что является одним из крупнейших обязательств по выделению ресурсов на обеспечение безопасности, когда-либо принятых для одного мероприятия", - сказал Джулиани на брифинге.
Он отметил, что эта сумма включает 625 миллионов долларов в рамках грантовой программы FIFA World Cup и направлена на поддержку правоохранительных органов - от обучения и учений по кибербезопасности до реагирования на чрезвычайные ситуации, также 500 миллионов долларов было выделено в рамках программы грантов по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 национальных команд.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Трамп заинтересовался, сколько США заработают на ЧМ по футболу
17 ноября, 23:57
 
ФутболСШАКанадаМексикаМеждународная федерация футбола (ФИФА)
 
