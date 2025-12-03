Уиткофф и Кушнер доложили Трампу о переговорах с Путиным, сообщило Reuters

Как писали зарубежные издания, на переговорах во Флориде стороны затронули темы обмена территориями, гарантий безопасности и невозможности вступления Украины в НАТО. Утверждается, что они не смогли прийти к окончательным решениям по всем вопросам.

По информации СМИ, после переговоров с Путиным американские переговорщики собирались отправиться в одну из европейских стран на встречу с Владимиром Зеленским, однако позже сообщалось, что тот отменил саммит. Сам глава киевского режима заявил сегодня, что готовит новую встречу делегации с представителями Трампа.