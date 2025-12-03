Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф и Кушнер доложили Трампу о переговорах с Путиным, сообщило Reuters
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:02 03.12.2025 (обновлено: 22:30 03.12.2025)
Уиткофф и Кушнер доложили Трампу о переговорах с Путиным, сообщило Reuters
Уиткофф и Кушнер доложили Трампу о переговорах с Путиным, сообщило Reuters - РИА Новости, 03.12.2025
Уиткофф и Кушнер доложили Трампу о переговорах с Путиным, сообщило Reuters
Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер доложили ему об итогах переговоров с Владимиром Путиным, утверждает Reuters РИА Новости, 03.12.2025
РИА Новости
Уиткофф и Кушнер доложили Трампу о переговорах с Путиным, сообщило Reuters

Reuters: Уиткофф и Кушнер доложили Трампу и Киеву о переговорах с Путиным

Владимир Путин и Стивен Уиткофф во время встречи
Владимир Путин и Стивен Уиткофф во время встречи
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Стивен Уиткофф во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости. Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер доложили ему об итогах переговоров с Владимиром Путиным, утверждает Reuters со ссылкой на чиновника в администрации США.
"США и Россия провели обстоятельную и продуктивную встречу", — сообщило агентство.
Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Ушаков отметил влияние успехов России на СВО на переговоры с США
Вчера, 16:38
Также они проинформировали о результатах украинскую сторону, следует из публикации.
Накануне вечером Путин принял Уиткоффа и Кушнера в Кремле. Стороны около пяти часов обсуждали суть американского мирного плана, однако компромиссный вариант вариант найти пока не удалось. Они договорились продолжать работу и не раскрывать суть состоявшейся беседы. В состав российской группы переговорщиков вошли также гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков.
Перед поездкой в Москву американская делегация встретилась с представителями Украины.

Как писали зарубежные издания, на переговорах во Флориде стороны затронули темы обмена территориями, гарантий безопасности и невозможности вступления Украины в НАТО. Утверждается, что они не смогли прийти к окончательным решениям по всем вопросам.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Договариваться станет не с кем": Киеву отправили условия капитуляции
Вчера, 08:00
По информации СМИ, после переговоров с Путиным американские переговорщики собирались отправиться в одну из европейских стран на встречу с Владимиром Зеленским, однако позже сообщалось, что тот отменил саммит. Сам глава киевского режима заявил сегодня, что готовит новую встречу делегации с представителями Трампа.
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Позже американская делегация встретилась с представителями ЕС и Киева в Женеве. Они предложили свои поправки к документу. Версии переработанного ими плана публиковали зарубежные СМИ, в Москве их называли неприемлемыми. Как отмечал Путин, изначальный мирный план США может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Основные подробности встречи президента России с представителями США
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Одобрен неожиданный удар по России: в НАТО все же решили воевать за Украину
2 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияСтив УиткоффДжаред КушнерВладимир ПутинМирный план США по УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
