11:43 03.12.2025 (обновлено: 11:57 03.12.2025)
Котяков назвал самых востребованных специалистов в ближайшие семь лет
Котяков назвал самых востребованных специалистов в ближайшие семь лет
Медсестры, фельдшеры и акушеры будут самыми востребованными специалистами в РФ в ближайшие семь лет, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. РИА Новости, 03.12.2025
общество, россия, антон котяков, социальный навигатор, кем стать
Общество, Россия, Антон Котяков, Социальный навигатор, Кем стать
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМедсестра в процедурном кабинете
Медсестра в процедурном кабинете. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Медсестры, фельдшеры и акушеры будут самыми востребованными специалистами в РФ в ближайшие семь лет, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Самыми востребованными с точки зрения запроса экономики являются медсестры, фельдшеры и акушеры", - сказал Котяков на Всероссийском кадровом форуме, говоря о кадровом прогнозе до 2032 года.
Министр труда и социальной защиты отметил, что на рынке труда также пользуются спросом электромеханики, автомеханики, механики, сварщики, слесари, операторы станков и промышленных установок.
Он добавил, что одна из самых востребованных профессиональных групп сегодня - квалифицированные рабочие.
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Ракова рассказала о новых медицинских фантомах для обучения врачей
ОбществоРоссияАнтон КотяковСоциальный навигаторКем стать
 
 
Заголовок открываемого материала