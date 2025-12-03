https://ria.ru/20251203/spetsialisty-2059458560.html
Котяков назвал самых востребованных специалистов в ближайшие семь лет
Котяков назвал самых востребованных специалистов в ближайшие семь лет - РИА Новости, 03.12.2025
Котяков назвал самых востребованных специалистов в ближайшие семь лет
Медсестры, фельдшеры и акушеры будут самыми востребованными специалистами в РФ в ближайшие семь лет, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. РИА Новости, 03.12.2025
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Медсестры, фельдшеры и акушеры будут самыми востребованными специалистами в РФ в ближайшие семь лет, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Самыми востребованными с точки зрения запроса экономики являются медсестры, фельдшеры и акушеры", - сказал Котяков
на Всероссийском кадровом форуме, говоря о кадровом прогнозе до 2032 года.
Министр труда и социальной защиты отметил, что на рынке труда также пользуются спросом электромеханики, автомеханики, механики, сварщики, слесари, операторы станков и промышленных установок.
Он добавил, что одна из самых востребованных профессиональных групп сегодня - квалифицированные рабочие.