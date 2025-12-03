Рейтинг@Mail.ru
Сопротивление в ЕС политике ЕК по Украине растет, заявил евродепутат - РИА Новости, 03.12.2025
06:03 03.12.2025
Сопротивление в ЕС политике ЕК по Украине растет, заявил евродепутат
Сопротивление в странах Евросоюза политике Еврокомиссии по Украине растет, заявил РИА Новости евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер. РИА Новости, 03.12.2025
Сопротивление в ЕС политике ЕК по Украине растет, заявил евродепутат

БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Сопротивление в странах Евросоюза политике Еврокомиссии по Украине растет, заявил РИА Новости евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер.
"Единство" союза, вероятно, невозможно было бы сохранить, если бы ЕС вступил в реальный переговорный процесс. "Дипломатия обиды" является, таким образом, способом поддерживать дисциплину внутри 27 стран союза. Уже сейчас видно, что некоторые государства-члены отказываются ей следовать, такие как Венгрия или Словакия, а сопротивление в других странах растет", - сказал он.
Картайзер добавил, что в Европарламенте еще существует меньшинство депутатов, выступающих за сохранение диалога с Россией.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 23 ноября, что Европейский союз выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить ВСУ. Замглавы МИД РФ Александр Грушко 27 ноября заявил, что позиция Евросоюза исключает достижение мира на Украине, так же, как и место европейских стран за столом переговоров.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт предлагает Европейскому союзу и России провести переговоры о будущей системе европейской безопасности, где Украина будет не главной темой. Орбан много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение Минских соглашений.
Орбан также неоднократно подчеркивал, что ЕС не может победить в конфликте на Украине. По его словам, если Евросоюз не начнет его дипломатическое урегулирование, то получит по соседству Афганистан. Он добавил, что правоконсервативные партии Европы не хотят, чтобы европейцы возвращались с Украины в гробах. Венгерский премьер также предрек разделение Украины на российскую, демилитаризованную и западную зону после завершения конфликта.
Заголовок открываемого материала