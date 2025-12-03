https://ria.ru/20251203/somali-2059587850.html
Власти США запускают операцию против иммигрантов из Сомали, пишет NYT
Власти США запускают операцию против иммигрантов из Сомали, пишет NYT - РИА Новости, 03.12.2025
Власти США запускают операцию против иммигрантов из Сомали, пишет NYT
Администрация президента США Дональда Трампа запускает масштабную операцию против иммигрантов из Сомали в Миннеаполисе, самом крупном городе штата Миннесота
Власти США запускают операцию против иммигрантов из Сомали, пишет NYT
NYT: Власти США запускают операцию против иммигрантов из Сомали в Миннеаполисе
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа запускает масштабную операцию против иммигрантов из Сомали в Миннеаполисе, самом крупном городе штата Миннесота, пишет газета New York Times со ссылкой на источники и документы.
"План предусматривает развертывание так называемых ударных групп, состоящих из сотрудников ICE (иммиграционной и таможенной полиции – ред.), агентов и других федеральных чиновников ... Для операции привлечены около 100 сотрудников и агентов со всей страны", - говорится в статье газеты.
Губернатор штата Миннесота Тим Уолц
, реагируя на статью, раскритиковал планы администрации Трампа
и написал в социальной сети Х, что "PR-ход и неизбирательное преследование иммигрантов не является реальным решением проблемы".
Вместе с тем, власти Миннеаполиса
выступили в защиту сомалийской общины, в частности, мэр города Джейкоб Фрей заявил, что преследование сомалийцев будет означать нарушение действующей правовой процедуры, а само расследование может превратиться в задержание людей "просто за то, что они выглядят как сомалийцы".
Издание подчеркивает, что Миннесота является домом для самой крупной сомалийской диаспоры в мире, которая начала свое формирование еще в середине 90-х во время гражданской войны. В настоящий момент около 73% мигрантов из Сомали
в США
имеют американское гражданство.
В среду Трамп назвал сомалийских иммигрантов в штате Миннесота и конгрессвумен-демократку сомалийского происхождения Ильхан Омар "отбросами".
Ранее директор службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Джозеф Эдлоу заявил на фоне нападения на служащих американской национальной гвардии в Вашингтоне
, что его ведомство проверит грин-карты для всех иностранцев из стран, вызывающих озабоченность, и одной из них является Сомали.