Власти США запускают операцию против иммигрантов из Сомали, пишет NYT

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа запускает масштабную операцию против иммигрантов из Сомали в Миннеаполисе, самом крупном городе штата Миннесота, пишет газета New York Times со ссылкой на источники и документы.

"План предусматривает развертывание так называемых ударных групп, состоящих из сотрудников ICE (иммиграционной и таможенной полиции – ред.), агентов и других федеральных чиновников ... Для операции привлечены около 100 сотрудников и агентов со всей страны", - говорится в статье газеты.

Губернатор штата Миннесота Тим Уолц , реагируя на статью, раскритиковал планы администрации Трампа и написал в социальной сети Х, что "PR-ход и неизбирательное преследование иммигрантов не является реальным решением проблемы".

Вместе с тем, власти Миннеаполиса выступили в защиту сомалийской общины, в частности, мэр города Джейкоб Фрей заявил, что преследование сомалийцев будет означать нарушение действующей правовой процедуры, а само расследование может превратиться в задержание людей "просто за то, что они выглядят как сомалийцы".

Издание подчеркивает, что Миннесота является домом для самой крупной сомалийской диаспоры в мире, которая начала свое формирование еще в середине 90-х во время гражданской войны. В настоящий момент около 73% мигрантов из Сомали США имеют американское гражданство.

В среду Трамп назвал сомалийских иммигрантов в штате Миннесота и конгрессвумен-демократку сомалийского происхождения Ильхан Омар "отбросами".