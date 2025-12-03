Рейтинг@Mail.ru
Власти США запускают операцию против иммигрантов из Сомали, пишет NYT - РИА Новости, 03.12.2025
18:19 03.12.2025
Власти США запускают операцию против иммигрантов из Сомали, пишет NYT
Власти США запускают операцию против иммигрантов из Сомали, пишет NYT
2025-12-03T18:19:00+03:00
2025-12-03T18:19:00+03:00
в мире, миннесота, сомали, сша, дональд трамп, тим уолц
В мире, Миннесота, Сомали, США, Дональд Трамп, Тим Уолц
Власти США запускают операцию против иммигрантов из Сомали, пишет NYT

NYT: Власти США запускают операцию против иммигрантов из Сомали в Миннеаполисе

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Сотрудник ммиграционной и таможенной полиции США
Сотрудник ммиграционной и таможенной полиции США
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Сотрудник ммиграционной и таможенной полиции США. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа запускает масштабную операцию против иммигрантов из Сомали в Миннеаполисе, самом крупном городе штата Миннесота, пишет газета New York Times со ссылкой на источники и документы.
"План предусматривает развертывание так называемых ударных групп, состоящих из сотрудников ICE (иммиграционной и таможенной полиции – ред.), агентов и других федеральных чиновников ... Для операции привлечены около 100 сотрудников и агентов со всей страны", - говорится в статье газеты.
Город Могадишо - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Премьер Сомали заявил, что будет игнорировать слова Трампа о мигрантах
Вчера, 18:01
Губернатор штата Миннесота Тим Уолц, реагируя на статью, раскритиковал планы администрации Трампа и написал в социальной сети Х, что "PR-ход и неизбирательное преследование иммигрантов не является реальным решением проблемы".
Вместе с тем, власти Миннеаполиса выступили в защиту сомалийской общины, в частности, мэр города Джейкоб Фрей заявил, что преследование сомалийцев будет означать нарушение действующей правовой процедуры, а само расследование может превратиться в задержание людей "просто за то, что они выглядят как сомалийцы".
Издание подчеркивает, что Миннесота является домом для самой крупной сомалийской диаспоры в мире, которая начала свое формирование еще в середине 90-х во время гражданской войны. В настоящий момент около 73% мигрантов из Сомали в США имеют американское гражданство.
В среду Трамп назвал сомалийских иммигрантов в штате Миннесота и конгрессвумен-демократку сомалийского происхождения Ильхан Омар "отбросами".
Ранее директор службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Джозеф Эдлоу заявил на фоне нападения на служащих американской национальной гвардии в Вашингтоне, что его ведомство проверит грин-карты для всех иностранцев из стран, вызывающих озабоченность, и одной из них является Сомали.
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Трамп прокомментировал ситуацию с нелегальными мигрантами в США
27 июня, 00:32
 
В миреМиннесотаСомалиСШАДональд ТрампТим Уолц
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
