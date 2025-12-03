Коррупционный скандал может стать крупнейшим в ЕС, пишут СМИ

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Коррупционный скандал вокруг программы подготовки молодых дипломатов Евросоюза рискует стать крупнейшим в ЕС с 1999 года, сообщает издание Politico.

Ранее Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС и задержание трех человек в рамках расследования предполагаемого мошенничества, связанного с финансируемой Евросоюзом программой подготовки молодых дипломатов. Газета Soir писала, что по делу о предполагаемом мошенничестве задержана экс-глава евродипломатии Федерика Могерини . Газета Echo сообщала, что полиция Бельгии задержала бывшего генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино.

"Если эти обвинения подтвердятся, это вызовет самый громкий скандал в Брюсселе со времени массовой отставки комиссии (под председательством – ред.) Жака Сантера в 1999 году из-за обвинений в финансовых махинациях", - говорится в публикации в связи со скандалом с участием Могерини и Саннино.

Депутаты Европейского парламента в июле отклонили первый инициированный рядом парламентариев вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. Эту инициативу тогда поддержали лишь 175 депутатов при требуемом минимуме в 361 голос.