Рейтинг@Mail.ru
Коррупционный скандал может стать крупнейшим в ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:32 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/skandal-2059590828.html
Коррупционный скандал может стать крупнейшим в ЕС, пишут СМИ
Коррупционный скандал может стать крупнейшим в ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2025
Коррупционный скандал может стать крупнейшим в ЕС, пишут СМИ
Коррупционный скандал вокруг программы подготовки молодых дипломатов Евросоюза рискует стать крупнейшим в ЕС с 1999 года, сообщает издание Politico. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T18:32:00+03:00
2025-12-03T18:32:00+03:00
в мире
бельгия
брюссель
урсула фон дер ляйен
федерика могерини
евросоюз
еврокомиссия
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_0:147:2598:1608_1920x0_80_0_0_816906590cc7146dbf6b381a4569c811.jpg
https://ria.ru/20251203/korruptsiya-2059568981.html
https://ria.ru/20251203/korruptsiya-2059575763.html
бельгия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_131:0:2468:1753_1920x0_80_0_0_339a269876aa1ac3aff97c1ced95b137.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бельгия, брюссель, урсула фон дер ляйен, федерика могерини, евросоюз, еврокомиссия, politico
В мире, Бельгия, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Федерика Могерини, Евросоюз, Еврокомиссия, Politico
Коррупционный скандал может стать крупнейшим в ЕС, пишут СМИ

Politico: коррупционный скандал может стать крупнейшим в ЕС с 1999 года

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Коррупционный скандал вокруг программы подготовки молодых дипломатов Евросоюза рискует стать крупнейшим в ЕС с 1999 года, сообщает издание Politico.
Ранее Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС и задержание трех человек в рамках расследования предполагаемого мошенничества, связанного с финансируемой Евросоюзом программой подготовки молодых дипломатов. Газета Soir писала, что по делу о предполагаемом мошенничестве задержана экс-глава евродипломатии Федерика Могерини. Газета Echo сообщала, что полиция Бельгии задержала бывшего генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино.
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Французский политик заявил о коррупции в Еврокомиссии
Вчера, 17:17
"Если эти обвинения подтвердятся, это вызовет самый громкий скандал в Брюсселе со времени массовой отставки комиссии (под председательством – ред.) Жака Сантера в 1999 году из-за обвинений в финансовых махинациях", - говорится в публикации в связи со скандалом с участием Могерини и Саннино.
Отмечается, что из-за сложившейся ситуации над председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен нависла перспектива уже четвертого вотума недоверия.
Депутаты Европейского парламента в июле отклонили первый инициированный рядом парламентариев вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. Эту инициативу тогда поддержали лишь 175 депутатов при требуемом минимуме в 361 голос.
Эксперты ранее указывали, что вотум недоверия фон дер Ляйен пока всерьез все же не грозит, однако сам факт подобного голосования демонстрирует общую политическую разобщенность в ЕС и недовольство деятельностью главы Еврокомиссии, которую обвиняют в непрозрачном руководстве и авторитарной модели ведения дел.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
На Западе только сейчас заметили коррупцию на Украине, заявили в Италии
Вчера, 17:40
 
В миреБельгияБрюссельУрсула фон дер ЛяйенФедерика МогериниЕвросоюзЕврокомиссияPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала