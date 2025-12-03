Рейтинг@Mail.ru
Симоньян войдет в состав делегации во время визита Путина в Индию
16:04 03.12.2025
Симоньян войдет в состав делегации во время визита Путина в Индию
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян будет в российской делегации в ходе визита президента РФ... РИА Новости, 03.12.2025
2025
Симоньян войдет в состав делегации во время визита Путина в Индию

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян будет в российской делегации в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Индию, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря по приглашению премьер-министра республики Нарендры Моди.
"Также будут присутствовать представители руководства медиакорпораций, в том числе главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" Симоньян", - сказал Ушаков, говоря о составе делегации РФ.
