https://ria.ru/20251203/simonjan-2059545533.html
Симоньян войдет в состав делегации во время визита Путина в Индию
Симоньян войдет в состав делегации во время визита Путина в Индию - РИА Новости, 03.12.2025
Симоньян войдет в состав делегации во время визита Путина в Индию
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян будет в российской делегации в ходе визита президента РФ... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T16:04:00+03:00
2025-12-03T16:04:00+03:00
2025-12-03T16:05:00+03:00
в мире
россия
индия
владимир путин
юрий ушаков
маргарита симоньян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031391240_0:718:2048:1870_1920x0_80_0_0_735f96098779fd9bda98b780207a4485.jpg
https://ria.ru/20251202/proekty-2059308174.html
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031391240_0:572:2049:2108_1920x0_80_0_0_839064576eba2d1bfb3324b6ddc0e137.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, индия, владимир путин, юрий ушаков, маргарита симоньян
В мире, Россия, Индия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Маргарита Симоньян
Симоньян войдет в состав делегации во время визита Путина в Индию
Ушаков: Симоньян войдет в состав делегации РФ во время визита Путина в Индию