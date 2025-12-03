Симоньян войдет в состав делегации во время визита Путина в Индию

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян будет в российской делегации в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Индию, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.