G7 передала Украине около 35 миллиардов долларов за счет российских активов

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Большая семерка" с начала года выдала кредитов Украине за счет доходов от российских активов на 33,8 миллиарда долларов - это три четверти от иностранного финансирования украинского бюджета, следует из расчетов РИА Новости. При этом с начала работы схемы Украина получила 34,8 миллиарда долларов.