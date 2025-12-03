Рубио назвал основной предмет разногласий в конфликте на Украине

ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио назвал главным предметом спора по Украине остающиеся под контролем ВСУ двадцать процентов территории Донецкой Народной Республики.
"То, из-за чего разворачиваются баталии сейчас, - это пространство примерно в 30-50 километров и 20% Донецкой области (Рубио таким образом именует ДНР – ред.)", – рассказал он во время интервью телеканалу Fox News, не указав, о каких территориях кроме ДНР идет речь.
Накануне вечером президент принял в Кремле спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа и основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали Ушаков и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.
Как писали зарубежные издания, среди затронутых тем были обмен территориями, гарантии безопасности и невозможность вступления Украины в НАТО. Утверждается, что стороны не смогли прийти к окончательным решениям по всем вопросам. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что изначальный план по разрешению конфликта был серьезно доработан.
Мирная инициатива США
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.