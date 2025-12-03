Рейтинг@Mail.ru
Рубио назвал основной предмет разногласий в конфликте на Украине
12:17 03.12.2025
Рубио назвал основной предмет разногласий в конфликте на Украине
Рубио назвал основной предмет разногласий в конфликте на Украине
Госсекретарь США Марко Рубио назвал главным предметом спора по Украине остающиеся под контролем ВСУ двадцать процентов территории Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T12:17:00+03:00
2025-12-03T12:17:00+03:00
Рубио назвал основной предмет разногласий в конфликте на Украине

Рубио назвал 20% территории ДНР ключевым предметом разногласий по Украине

© AP Photo / Terry RennaГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Terry Renna
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио назвал главным предметом спора по Украине остающиеся под контролем ВСУ двадцать процентов территории Донецкой Народной Республики.
«

"То, из-за чего разворачиваются баталии сейчас, - это пространство примерно в 30-50 километров и 20% Донецкой области (Рубио таким образом именует ДНР – ред.)", – рассказал он во время интервью телеканалу Fox News, не указав, о каких территориях кроме ДНР идет речь.

Стивен Уиткофф во время встречи с украинской делегацией во Флориде и во время переговоров с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
На Западе обратили внимание на ключевую деталь во встрече Уиткоффа и Путина
Вчера, 11:23
Он считает, что сейчас у США есть определенное понимание того, с чем Киев мог бы согласиться, что обеспечит Украине гарантии безопасности на будущее.
Накануне вечером президент принял в Кремле спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа и основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали Ушаков и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.
Перед поездкой в Москву американская сторона встретилась с представителями Украины во Флориде.
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Пытаются сорвать". В США сделали громкое заявление о переговорах с Россией
Вчера, 11:06

Как писали зарубежные издания, среди затронутых тем были обмен территориями, гарантии безопасности и невозможность вступления Украины в НАТО. Утверждается, что стороны не смогли прийти к окончательным решениям по всем вопросам. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что изначальный план по разрешению конфликта был серьезно доработан.

Мирная инициатива США

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Полный провал". На Западе жестко высказались после выступления Путина
Вчера, 08:53
 
В миреУкраинаСШАДонецкая Народная РеспубликаМарко РубиоСтив УиткоффДжаред КушнерРоссийский фонд прямых инвестицийВооруженные силы Украины
 
 
