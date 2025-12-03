Рубио назвал основной предмет спора в конфликте на Украине

ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости. Основным предметом спора по Украине являются остающиеся под контролем Киева 20% территории ДНР, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"То, из-за чего разворачиваются баталии сейчас, — это пространство примерно в 30-50 километров и 20% Донецкой области (Рубио таким образом именует ДНР. — Прим. ред.)", — сказал он в интервью телеканалу Fox News, не уточнив, о каких территориях, кроме ДНР, идет речь.
По его оценке, сейчас у американской стороны есть определенное понимание, "с чем украинцы могли бы согласиться, что обеспечит им гарантии безопасности на будущее".
Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. По итогам встречи российская сторона оценила ее как продуктивную.