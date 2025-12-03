Рейтинг@Mail.ru
21:08 03.12.2025 (обновлено: 21:45 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/rossiya-2059633883.html
Минздрав внес изменения в проект приказа о наставничестве
2025-12-03T21:08:00+03:00
2025-12-03T21:45:00+03:00
россия
общество, россия, здоровье, образование, образование - общество, здоровье - общество, медицина, кем стать, трудоустройство
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедицинский работник в больнице
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Медицинский работник в больнице. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Министерство здравоохранения внесло изменения в проект приказа о наставничестве, расширив список направлений для отработки.

Президент Владимир Путин ранее подписал закон о целевом обучении бюджетников-медиков в ординатуре. Согласно документу, выпускники после аккредитации должны будут работать под руководством наставника до трех лет в учреждениях, участвующих в программе обязательного медицинского страхования.

Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
СМИ назвали реальные сроки обязательной работы для выпускников медвузов
24 ноября, 13:11
Теперь это предусмотрено также для выпускников специалитета по специальности "Остеопатия". Срок отработки составит полтора года, а в новых регионах, селах, рабочих поселках, поселках городского типа и городах с населением до 50 тысяч человек — один год. Ординаторы по направлению "нейрохирургия" будут трудиться под началом наставника полтора или три года.
Как рассказали в пресс-службе министерства, проекты соответствующих нормативных актов продолжают готовить при участии профессионального медицинского сообщества, специалистов в сфере высшего и среднего медицинского образования, а также совета студентов-медиков.
Так, внесены следующие уточняющие изменения:
  • для работы с наставником специалистов будут трудоустраивать по основному месту работы на должности в соответствии с полученной специальностью;
  • наставничество будут обеспечивать все учреждения, оказывающие бесплатную медпомощь по программе государственных гарантий.
При этом определяющим является сам факт участия организации в программе госгарантий, а не оказание медпомощи по тому конкретному профилю, по которому трудоустраивается специалист. Таким образом, выпускники медколледжей и вузов не будут испытывать никаких дополнительных ограничений при трудоустройстве для работы с наставником, подчеркнули в ведомстве.
Студенты на занятиях на кафедре анатомии - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
"Справедливая Россия" предложила льготы для медиков-целевиков
29 октября, 09:59
 
