Минздрав внес изменения в проект приказа о наставничестве

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Министерство здравоохранения внесло изменения в проект приказа о наставничестве, расширив список направлений для отработки.

Президент Владимир Путин ранее подписал закон о целевом обучении бюджетников-медиков в ординатуре. Согласно документу, выпускники после аккредитации должны будут работать под руководством наставника до трех лет в учреждениях, участвующих в программе обязательного медицинского страхования.

Теперь это предусмотрено также для выпускников специалитета по специальности "Остеопатия". Срок отработки составит полтора года, а в новых регионах, селах, рабочих поселках, поселках городского типа и городах с населением до 50 тысяч человек — один год. Ординаторы по направлению "нейрохирургия" будут трудиться под началом наставника полтора или три года.

Как рассказали в пресс-службе министерства, проекты соответствующих нормативных актов продолжают готовить при участии профессионального медицинского сообщества, специалистов в сфере высшего и среднего медицинского образования, а также совета студентов-медиков.

Так, внесены следующие уточняющие изменения:

для работы с наставником специалистов будут трудоустраивать по основному месту работы на должности в соответствии с полученной специальностью;

наставничество будут обеспечивать все учреждения, оказывающие бесплатную медпомощь по программе государственных гарантий.