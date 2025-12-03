https://ria.ru/20251203/rossiya-2059633883.html
Минздрав внес изменения в проект приказа о наставничестве
Минздрав внес изменения в проект приказа о наставничестве - РИА Новости, 03.12.2025
Минздрав внес изменения в проект приказа о наставничестве
Министерство здравоохранения внесло изменения в проект приказа о наставничестве, расширив список направлений для отработки. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T21:08:00+03:00
2025-12-03T21:08:00+03:00
2025-12-03T21:45:00+03:00
Минздрав внес изменения в проект приказа о наставничестве
Минздрав обновил список направлений для отработки в проекте о наставничестве
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Министерство здравоохранения внесло изменения в проект приказа о наставничестве, расширив список направлений для отработки.
Президент Владимир Путин ранее подписал закон о целевом обучении бюджетников-медиков в ординатуре. Согласно документу, выпускники после аккредитации должны будут работать под руководством наставника до трех лет в учреждениях, участвующих в программе обязательного медицинского страхования.
Теперь это предусмотрено также для выпускников специалитета по специальности "Остеопатия". Срок отработки составит полтора года, а в новых регионах, селах, рабочих поселках, поселках городского типа и городах с населением до 50 тысяч человек — один год. Ординаторы по направлению "нейрохирургия" будут трудиться под началом наставника полтора или три года.
Как рассказали в пресс-службе министерства, проекты соответствующих нормативных актов продолжают готовить при участии профессионального медицинского сообщества, специалистов в сфере высшего и среднего медицинского образования, а также совета студентов-медиков.
Так, внесены следующие уточняющие изменения:
- для работы с наставником специалистов будут трудоустраивать по основному месту работы на должности в соответствии с полученной специальностью;
- наставничество будут обеспечивать все учреждения, оказывающие бесплатную медпомощь по программе государственных гарантий.
При этом определяющим является сам факт участия организации в программе госгарантий, а не оказание медпомощи по тому конкретному профилю, по которому трудоустраивается специалист. Таким образом, выпускники медколледжей и вузов не будут испытывать никаких дополнительных ограничений при трудоустройстве для работы с наставником, подчеркнули в ведомстве.