https://ria.ru/20251203/rossiya-2059526584.html
ДНР и ЛНР должны быть в составе России, заявили в Совфеде
ДНР и ЛНР должны быть в составе России, заявили в Совфеде - РИА Новости, 03.12.2025
ДНР и ЛНР должны быть в составе России, заявили в Совфеде
Вся территория Донецкой и Луганской народных республик должна быть в составе России, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T15:09:00+03:00
2025-12-03T15:09:00+03:00
2025-12-03T15:09:00+03:00
политика
россия
владимир джабаров
совет федерации рф
украина
луганская народная республика
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/107742/35/1077423552_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_ef43532b6d3f0643b6a285fa6e013ee4.jpg
https://ria.ru/20251203/zelenskiy-2059521006.html
россия
украина
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/107742/35/1077423552_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_696135a91d33b25c241c77ed31fde2f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир джабаров, совет федерации рф, украина, луганская народная республика, марко рубио
Политика, Россия, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ, Украина, Луганская Народная Республика, Марко Рубио
ДНР и ЛНР должны быть в составе России, заявили в Совфеде
Джабаров заявил, что вся территория ДНР и ЛНР должна быть в составе России