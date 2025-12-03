Рейтинг@Mail.ru
ДНР и ЛНР должны быть в составе России, заявили в Совфеде - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/rossiya-2059526584.html
ДНР и ЛНР должны быть в составе России, заявили в Совфеде
ДНР и ЛНР должны быть в составе России, заявили в Совфеде - РИА Новости, 03.12.2025
ДНР и ЛНР должны быть в составе России, заявили в Совфеде
Вся территория Донецкой и Луганской народных республик должна быть в составе России, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T15:09:00+03:00
2025-12-03T15:09:00+03:00
политика
россия
владимир джабаров
совет федерации рф
украина
луганская народная республика
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/107742/35/1077423552_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_ef43532b6d3f0643b6a285fa6e013ee4.jpg
https://ria.ru/20251203/zelenskiy-2059521006.html
россия
украина
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/107742/35/1077423552_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_696135a91d33b25c241c77ed31fde2f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир джабаров, совет федерации рф, украина, луганская народная республика, марко рубио
Политика, Россия, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ, Украина, Луганская Народная Республика, Марко Рубио
ДНР и ЛНР должны быть в составе России, заявили в Совфеде

Джабаров заявил, что вся территория ДНР и ЛНР должна быть в составе России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛюди с флагами России
Люди с флагами России - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Люди с флагами России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Вся территория Донецкой и Луганской народных республик должна быть в составе России, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.
Основным предметом спора в рамках переговоров по Украине являются остающиеся под контролем Киева 20% территории ДНР, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.
"Мы должны дойти до границ, административных границ Донецкой и Луганской областей, которые ещё были в составе Советского Союза, потом Украины. Теперь эти территории принадлежат российскому государству, и мы должны быть там хозяевами", - сказал сенатор в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, достаточно украинцам покинуть эти территории, как сказал российский президент, и боевые действия сразу прекратятся. "Тут даже мудрить не надо", - заключил Джабаров.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Зеленский сделал заявление после отмены переговоров с Уиткоффом
Вчера, 14:57
 
ПолитикаРоссияВладимир ДжабаровСовет Федерации РФУкраинаЛуганская Народная РеспубликаМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала