13:07 03.12.2025
Глава МАГАТЭ отметил сильные позиции России в сфере ИИ и ядерной энергетике
экономика
россия
вена
рафаэль гросси
алексей лихачев
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ВЕНА, 3 дек - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил сильные позиции России в сфере искусственного интеллекта и ядерной энергетике.
"Россия обладает квалифицированной исследовательской базой в области математики и компьютерных наук, ведет разработки в сфере искусственного интеллекта и в атомной энергетике остается крупнейшим в мире экспортером, а также ведущим оператором и разработчиком передовых реакторных технологий", - сказал Гросси, выступая на конференции МАГАТЭ по искусственному интеллекту и ядерной энергетике.
Конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по искусственному интеллекту и ядерной энергетике проходит в Вене 3-4 декабря. В мероприятии участвуют около 260 компаний, включая Росатом. Российскую делегацию возглавляет гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
ООН потеряла доверие, заявил глава МАГАТЭ
2 декабря, 15:26
 
