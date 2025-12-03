https://ria.ru/20251203/rossiya-2059491271.html
Глава МАГАТЭ отметил сильные позиции России в сфере ИИ и ядерной энергетике
Глава МАГАТЭ отметил сильные позиции России в сфере ИИ и ядерной энергетике - РИА Новости, 03.12.2025
Глава МАГАТЭ отметил сильные позиции России в сфере ИИ и ядерной энергетике
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил сильные позиции России в сфере искусственного интеллекта и ядерной энергетике. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T13:07:00+03:00
2025-12-03T13:07:00+03:00
2025-12-03T13:07:00+03:00
экономика
россия
вена
рафаэль гросси
алексей лихачев
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044282264_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7c7135e8b3f4365cf006420f6d0ffb7d.jpg
https://ria.ru/20251202/oon-2059241220.html
россия
вена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044282264_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cb14272e8ea23cac11081c0e55f613cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, вена, рафаэль гросси, алексей лихачев, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Россия, Вена, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Глава МАГАТЭ отметил сильные позиции России в сфере ИИ и ядерной энергетике
Гросси отметил сильные позиции России в сфере ИИ и ядерной энергетике