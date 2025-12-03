https://ria.ru/20251203/rossija-2059545400.html
Россия присоединится к Международному альянсу больших кошек
Россия присоединится к Международному альянсу больших кошек
03.12.2025
В ходе визита президента РФ Владимира Путина в Индию будет объявлено о присоединении России к Международному альянсу больших кошек, заявил помощник российского... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T16:04:00+03:00
2025-12-03T16:04:00+03:00
2025-12-03T16:04:00+03:00
россия
индия
владимир путин
юрий ушаков
россия
индия
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_169:0:2873:2028_1920x0_80_0_0_183753ddb28c119592feabeb03e0fa5e.jpg
россия, индия, владимир путин, юрий ушаков
Россия, Индия, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Россия присоединится к Международному альянсу больших кошек
В ходе визита Путина в Индию объявят о присоединении РФ к альянсу больших кошек