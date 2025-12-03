https://ria.ru/20251203/rossija-2059481317.html
Россия высоко ценит политическую волю Трампа по Украине, заявил Песков
Россия высоко ценит политическую волю Трампа по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 03.12.2025
Россия высоко ценит политическую волю Трампа по Украине, заявил Песков
Россия высоко ценит политическую волю президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T12:40:00+03:00
2025-12-03T12:40:00+03:00
2025-12-03T12:40:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051619796_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_1522ed7254f021983b6e3dda6bf6972b.jpg
https://ria.ru/20251203/ushakov-2059388703.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051619796_451:0:3182:2048_1920x0_80_0_0_ace5f50a4f51bcf6a00981d6a54093ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Россия высоко ценит политическую волю Трампа по Украине, заявил Песков
Песков: Россия высоко ценит политическую волю Трампа по мирному урегулированию