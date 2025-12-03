Рейтинг@Mail.ru
Россия высоко ценит политическую волю Трампа по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/rossija-2059481317.html
Россия высоко ценит политическую волю Трампа по Украине, заявил Песков
Россия высоко ценит политическую волю Трампа по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 03.12.2025
Россия высоко ценит политическую волю Трампа по Украине, заявил Песков
Россия высоко ценит политическую волю президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T12:40:00+03:00
2025-12-03T12:40:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051619796_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_1522ed7254f021983b6e3dda6bf6972b.jpg
https://ria.ru/20251203/ushakov-2059388703.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051619796_451:0:3182:2048_1920x0_80_0_0_ace5f50a4f51bcf6a00981d6a54093ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Россия высоко ценит политическую волю Трампа по Украине, заявил Песков

Песков: Россия высоко ценит политическую волю Трампа по мирному урегулированию

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия высоко ценит политическую волю президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы высоко ценим политическую волю президента Трампа продолжать, так сказать, искать развязки для мирного урегулирования конфликта на Украине. И, конечно же, мы признательны за эти усилия администрации Трампа", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Путин и Уиткофф обсуждали проблемы территорий, заявил Ушаков
Вчера, 01:23
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала