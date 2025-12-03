https://ria.ru/20251203/roskosmos-2059548059.html
"Роскосмос" в Индии подпишет меморандум о сотрудничестве, заявил Ушаков
"Роскосмос" в Индии подпишет меморандум о сотрудничестве, заявил Ушаков - РИА Новости, 03.12.2025
"Роскосмос" в Индии подпишет меморандум о сотрудничестве, заявил Ушаков
"Роскосмос" в лице гендиректора Дмитрия Баканова и департамент космоса Индии подпишут меморандум о взаимопонимании в области производства жидкостных ракетных... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T16:07:00+03:00
2025-12-03T16:07:00+03:00
2025-12-03T16:07:00+03:00
в мире
индия
россия
юрий ушаков
владимир путин
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148463/23/1484632311_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a08307992c7478f8c7bf179bda749d60.jpg
https://ria.ru/20251203/ushakov-2059547692.html
индия
россия
"Роскосмос" в Индии подпишет меморандум о сотрудничестве, заявил Ушаков
"Роскосмос" и департамент космоса Индии подпишут меморандум о взаимопонимании