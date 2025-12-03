Рейтинг@Mail.ru
"Роскосмос" в Индии подпишет меморандум о сотрудничестве, заявил Ушаков - РИА Новости, 03.12.2025
16:07 03.12.2025
"Роскосмос" в Индии подпишет меморандум о сотрудничестве, заявил Ушаков
в мире
индия
россия
юрий ушаков
владимир путин
роскосмос
индия
россия
в мире, индия, россия, юрий ушаков, владимир путин, роскосмос
В мире, Индия, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Роскосмос
© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкЛоготип госкорпорации "Роскосмос"
© РИА Новости / Игорь Руссак
Логотип госкорпорации "Роскосмос". Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Роскосмос" в лице гендиректора Дмитрия Баканова и департамент космоса Индии подпишут меморандум о взаимопонимании в области производства жидкостных ракетных двигателей, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря.
"Баканов подпишет меморандум о взаимопонимании между "Роскосмосом" и департаментом космоса Индии в области организации производства жидкостных ракетных двигателей", - сказал Ушаков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Ушаков рассказал о неформальной встрече Путина и Моди
