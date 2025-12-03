Продюсер "Ласкового мая" Разин живет в США, сообщил источник

По данным выписки из реестра недвижимости, имеющейся в распоряжении РИА Новости, Разин зарегистрировался в США в таунхаусе в городе Нейплс, штат Флорида. Документ, где указан адрес Разина, датирован 30 октября.

На сайте по продаже и аренде недвижимости сообщают, что в подобных таунхаусах три спальни и две ванных комнаты. Площадь жилья - около 150 квадратных метров. Купить такой можно за 360 тысяч долларов, а аренда на месяц обойдется в 2700 долларов.