Продюсер "Ласкового мая" Разин живет в США, сообщил источник
Продюсер "Ласкового мая" Разин живет в США, сообщил источник - РИА Новости, 03.12.2025
Продюсер "Ласкового мая" Разин живет в США, сообщил источник
Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин, обвиняемый в мошенничестве, живет во Флориде, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 03.12.2025
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин, обвиняемый в мошенничестве, живет во Флориде, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Разин
живёт во Флориде
. У него в США
есть дальние родственники. В Штаты он ездил часто, окончательно перебрался туда в 22 или 23 году", - сказал собеседник агентства.
Уголовное дело в отношении Разина возбуждено по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова
- автора песен "Ласкового мая
" - за исполнение песен. По данным следствия, Разин долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Заочно обвинение ему предъявлено по части 4 статьи 159 УК РФ
("Мошенничество в особо крупном размере"), санкция статьи предусматривает до 10 лет колонии. МВД объявило Разина в розыск.
Потерпевшей по делу признана вдова поэта.
Кроме того, как сообщил РИА Новости информированный источник, Разину могут добавить ещё один эпизод мошенничества из-за поддельного договора с певцом Юрием Шатуновым
.
По данным выписки из реестра недвижимости, имеющейся в распоряжении РИА Новости, Разин зарегистрировался в США в таунхаусе в городе Нейплс, штат Флорида. Документ, где указан адрес Разина, датирован 30 октября.
По указанному адресу находится двухэтажный таунхаус с гаражом. От него всего несколько километров до побережья Мексиканского залива
. У каждого дома есть небольшой внутренний двор, который выходит на искусственный пруд. Район считается престижным.
На сайте по продаже и аренде недвижимости сообщают, что в подобных таунхаусах три спальни и две ванных комнаты. Площадь жилья - около 150 квадратных метров. Купить такой можно за 360 тысяч долларов, а аренда на месяц обойдется в 2700 долларов.