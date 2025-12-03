Рейтинг@Mail.ru
Рада приняла проект бюджета Украины с дефицитом 45 миллиардов долларов - РИА Новости, 03.12.2025
16:50 03.12.2025
Рада приняла проект бюджета Украины с дефицитом 45 миллиардов долларов
Украинский парламент принял в среду во втором чтении проект бюджета страны на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). РИА Новости, 03.12.2025
в мире, украина, киев, сергей марченко
В мире, Украина, Киев, Сергей Марченко
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Украинский парламент принял в среду во втором чтении проект бюджета страны на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Заседание парламента транслировалось на YouTube-канале телеканала "Рада". За проект бюджета Украины на 2026 год проголосовали 257 депутатов. Голосование проходило под крики "Позор" отдельных депутатов.
Противотанковые заграждения на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Никто не может": депутат Рады резко высказался о ситуации на Украине
Вчера, 15:00
По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, дефицит бюджета на 2026 год предусмотрен в проекте на уровне 18,5% ВВП.
"Ко второму чтению граничный объем дефицита бюджета был увеличен почти на 6 миллиардов гривен (142 миллиона долларов – ред.) до 1,9 триллиона гривен ( 45 миллиардов долларов – ред.). Таким образом, уровень дефицита бюджета составляет 18,5% ВВП… Основные направления расходов сектор безопасности и обороны – 2,806 триллиона гривен (66,4 миллиарда долларов – ред.), 27,2% ВВП", - сказал Марченко во время выступления в Раде перед голосованием.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Проект бюджета на 2026 год предусматривал расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования.
Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры всё чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
ЕК предложила два варианта финансирования Украины
Вчера, 15:55
 
В миреУкраинаКиевСергей Марченко
 
 
