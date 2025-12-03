Рада приняла проект бюджета Украины с дефицитом 45 миллиардов долларов

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Украинский парламент принял в среду во втором чтении проект бюджета страны на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).

Заседание парламента транслировалось на YouTube-канале телеканала "Рада". За проект бюджета Украины на 2026 год проголосовали 257 депутатов. Голосование проходило под крики "Позор" отдельных депутатов.

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко , дефицит бюджета на 2026 год предусмотрен в проекте на уровне 18,5% ВВП.

"Ко второму чтению граничный объем дефицита бюджета был увеличен почти на 6 миллиардов гривен (142 миллиона долларов – ред.) до 1,9 триллиона гривен ( 45 миллиардов долларов – ред.). Таким образом, уровень дефицита бюджета составляет 18,5% ВВП… Основные направления расходов сектор безопасности и обороны – 2,806 триллиона гривен (66,4 миллиарда долларов – ред.), 27,2% ВВП", - сказал Марченко во время выступления в Раде перед голосованием.

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.

Проект бюджета на 2026 год предусматривал расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования.