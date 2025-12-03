"Вызывает стыд". На Западе отреагировали на заявление Путина о переговорах

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Пользователи Le Figaro отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о попытках Европы помешать мирным инициативам его американского коллеги Дональда Трампа.
"Европейцы ставят палки в колеса перспективам возобновления торговли между Россией и США", — написал первый читатель.
"Происходящее вызывает стыд, похоже, не существует никакой мощной Европы", — отметил другой пользователь.
"А если европейским руководителям удастся сорвать эти инициативы? Тогда Россия, чьи вооруженные силы сейчас берут украинские "города-крепости" в Донбассе один за другим, увидит в этом возможность воспользоваться своим преимуществом, не настраивая против себя Трампа. Беспроигрышная ситуация...", — подчеркнул еще один комментатор.
Российский президент во вторник вечером принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече также участвовали помощник главы государства Юрий Ушаков и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.
Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он уточнил, что стороны обсуждали суть американских предложений по миру на Украине, но компромисс пока не найден.
