"Вызывает стыд". На Западе отреагировали на заявление Путина о переговорах - РИА Новости, 03.12.2025
17:17 03.12.2025
"Вызывает стыд". На Западе отреагировали на заявление Путина о переговорах
"Вызывает стыд". На Западе отреагировали на заявление Путина о переговорах
в мире
россия
владимир путин
российский фонд прямых инвестиций
дело миндича
дональд трамп
юрий ушаков
донбасс
россия
донбасс
европа
"Вызывает стыд". На Западе отреагировали на заявление Путина о переговорах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Пользователи Le Figaro отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о попытках Европы помешать мирным инициативам его американского коллеги Дональда Трампа.
"Европейцы ставят палки в колеса перспективам возобновления торговли между Россией и США", — написал первый читатель.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Зеленский сделал заявление после отмены переговоров с Уиткоффом
Вчера, 14:57
"Происходящее вызывает стыд, похоже, не существует никакой мощной Европы", — отметил другой пользователь.
"А если европейским руководителям удастся сорвать эти инициативы? Тогда Россия, чьи вооруженные силы сейчас берут украинские "города-крепости" в Донбассе один за другим, увидит в этом возможность воспользоваться своим преимуществом, не настраивая против себя Трампа. Беспроигрышная ситуация...", — подчеркнул еще один комментатор.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В НАТО сделали заявление после слов Путина о войне с Европой
Вчера, 16:43
Российский президент во вторник вечером принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече также участвовали помощник главы государства Юрий Ушаков и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.
Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он уточнил, что стороны обсуждали суть американских предложений по миру на Украине, но компромисс пока не найден.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Во Франции рассказали о реакции Макрона на вчерашнее заявление Путина
Вчера, 16:30
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
