Ушаков рассказал о графике Путина на декабрь
Ушаков рассказал о графике Путина на декабрь - РИА Новости, 03.12.2025
Ушаков рассказал о графике Путина на декабрь
В графике президента России Владимира Путина в декабре несколько международных контактов, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. РИА Новости, 03.12.2025
Ушаков рассказал о графике Путина на декабрь
