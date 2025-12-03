Рейтинг@Mail.ru
16:38 03.12.2025
Ушаков рассказал о графике Путина на декабрь
Ушаков рассказал о графике Путина на декабрь
В графике президента России Владимира Путина в декабре несколько международных контактов, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
россия, индия, владимир путин, юрий ушаков, снг, политика
Россия, Индия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, СНГ, Политика
Ушаков рассказал о графике Путина на декабрь

Ушаков: в графике Путина в декабре будет несколько международных контактов

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В графике президента России Владимира Путина в декабре несколько международных контактов, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря.
«
"Помимо этого визита еще несколько будет международных контактов у президента в декабре еще до традиционной неформальной встречи лидеров стран СНГ", - сказал Ушаков журналистам.
Визит Путина в Индию будет сверхбольшим, заявил Ушаков
Визит Путина в Индию будет сверхбольшим, заявил Ушаков
23 ноября, 14:16
 
Россия Индия Владимир Путин Юрий Ушаков СНГ Политика
 
 
