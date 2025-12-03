https://ria.ru/20251203/putin-2059556864.html
Путин в декабре примет президента Индонезии с рабочим визитом
Президент России Владимир Путин в декабре примет президента Индонезии Прабово Субианто с рабочим визитом в РФ, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T16:36:00+03:00
в мире
индонезия
прабово субианто
россия
юрий ушаков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029251564_0:707:2048:1859_1920x0_80_0_0_b73ec14ae16b07f41747e3718c96243e.jpg
https://ria.ru/20251203/putin-2059555651.html
индонезия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029251564_0:515:2048:2051_1920x0_80_0_0_b9b16b58dfcdd5f1c7e6d60e781ec6a6.jpg
в мире, индонезия, прабово субианто, россия, юрий ушаков, владимир путин
