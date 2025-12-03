Путин и представители США обсуждали участие Украины в НАТО, заявил Ушаков

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Вопрос об участии Украины в НАТО обсуждался на встрече президента России Владимира Путина с представителями США во вторник, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.

"Это один из ключевых вопросов, вы знаете. Он обсуждался. Я не могу рассказать подробности", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждался ли вопрос об участии Украины в НАТО в ходе российско-американских переговоров.

Уиткофф в шестой раз посетил Россию в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.