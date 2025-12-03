https://ria.ru/20251203/putin-2059555651.html
Путин примет участие в форуме мира и доверия в Туркмении
Путин примет участие в форуме мира и доверия в Туркмении - РИА Новости, 03.12.2025
Путин примет участие в форуме мира и доверия в Туркмении
Президент России Владимир Путин 12 декабря примет участие в форуме мира и доверия в Туркмении, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 03.12.2025
