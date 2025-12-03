https://ria.ru/20251203/putin-2059554070.html
В Индии дадут прием в честь визита Путина, заявил Ушаков
В Индии дадут прием в честь визита Путина, заявил Ушаков - РИА Новости, 03.12.2025
В Индии дадут прием в честь визита Путина, заявил Ушаков
Официальный завтрак от имени премьер-министра Индии Нарендры Моди и государственный прием от имени президента республики Драупади Мурму состоятся в Нью-Дели 5... РИА Новости, 03.12.2025
В Индии дадут прием в честь визита Путина, заявил Ушаков
Ушаков: в Нью-Дели дадут официальный завтрак и с концертом в честь визита Путина