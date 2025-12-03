В Индии дадут прием в честь визита Путина, заявил Ушаков

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Официальный завтрак от имени премьер-министра Индии Нарендры Моди и государственный прием от имени президента республики Драупади Мурму состоятся в Нью-Дели 5 декабря по случаю визита президента РФ Владимира Путина, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"После этой встречи, - на ней тоже будут присутствовать некоторые члены нашей делегации, - затем будет организован большой государственный прием от имени президента Индии в честь президента России, на котором будет присутствовать и премьер-министр Моди", - сообщил Ушаков.