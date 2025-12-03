Рейтинг@Mail.ru
В Индии дадут прием в честь визита Путина, заявил Ушаков - РИА Новости, 03.12.2025
16:31 03.12.2025
В Индии дадут прием в честь визита Путина, заявил Ушаков
Официальный завтрак от имени премьер-министра Индии Нарендры Моди и государственный прием от имени президента республики Драупади Мурму состоятся в Нью-Дели 5... РИА Новости, 03.12.2025
в мире
индия
россия
нью-дели
нарендра моди
владимир путин
юрий ушаков
индия
россия
нью-дели
в мире, индия, россия, нью-дели, нарендра моди, владимир путин, юрий ушаков
В мире, Индия, Россия, Нью-Дели, Нарендра Моди, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Ушаков: в Нью-Дели дадут официальный завтрак и с концертом в честь визита Путина

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Официальный завтрак от имени премьер-министра Индии Нарендры Моди и государственный прием от имени президента республики Драупади Мурму состоятся в Нью-Дели 5 декабря по случаю визита президента РФ Владимира Путина, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Президент России 4-5 декабря посетит Индию с государственным визитом по приглашению Моди. Официальные российско-индийские переговоры пройдут в пятницу. Ожидается, что лидеры обсудят двусторонние отношения, актуальные международные и региональные темы.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Ушаков рассказал о программе визита Путина в Индию
Вчера, 16:18
"Затем от имени Моди проводится официальный завтрак в честь нашего президента, с концертной программой", - рассказал Ушаков журналистам в преддверии визита.
Позже в этот день запланирована отдельная встреча Путина с президентом Индии Драупади Мурму.
"После этой встречи, - на ней тоже будут присутствовать некоторые члены нашей делегации, - затем будет организован большой государственный прием от имени президента Индии в честь президента России, на котором будет присутствовать и премьер-министр Моди", - сообщил Ушаков.
Владимир Путин и Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Путин и Симоньян примут участие в церемонии запуска RT India
Вчера, 16:11
 
