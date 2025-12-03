https://ria.ru/20251203/putin-2059548829.html
Ушаков назвал неформальную встречу Путина и Моди ключевым пунктом визита
Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков считает, что неформальная встреча российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Индии... РИА Новости, 03.12.2025
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков считает, что неформальная встреча российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди будет одним из ключевых пунктов визита в Индию, поскольку именно на таких встречах и делается политика.
Путин
посетит Индию
с государственным визитом 4-5 декабря. Как сообщил Ушаков
, Путин по прибытии в Нью-Дели
пообщается с Моди
в неформальной обстановке, общение пройдет тет-а-тет и будет носить закрытый характер.
"Я думаю, что это, в общем-то, один из ключевых пунктов визита нашего президента, поскольку в ходе таких доверительных контактов с глазу на глаз обсуждаются самые актуальные, самые чувствительные и самые важные вопросы как двусторонних отношений, так и международной обстановки. Собственно, на такого рода встречах и делается политика", - сказал Ушаков журналистам.