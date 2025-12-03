Рейтинг@Mail.ru
Ушаков назвал неформальную встречу Путина и Моди ключевым пунктом визита
16:08 03.12.2025
Ушаков назвал неформальную встречу Путина и Моди ключевым пунктом визита
в мире
индия
россия
нью-дели
юрий ушаков
владимир путин
нарендра моди
индия
россия
нью-дели
в мире, индия, россия, нью-дели, юрий ушаков, владимир путин, нарендра моди
В мире, Индия, Россия, Нью-Дели, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Нарендра Моди
Ушаков назвал неформальную встречу Путина и Моди ключевым пунктом визита

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков считает, что неформальная встреча российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди будет одним из ключевых пунктов визита в Индию, поскольку именно на таких встречах и делается политика.
Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря. Как сообщил Ушаков, Путин по прибытии в Нью-Дели пообщается с Моди в неформальной обстановке, общение пройдет тет-а-тет и будет носить закрытый характер.
"Я думаю, что это, в общем-то, один из ключевых пунктов визита нашего президента, поскольку в ходе таких доверительных контактов с глазу на глаз обсуждаются самые актуальные, самые чувствительные и самые важные вопросы как двусторонних отношений, так и международной обстановки. Собственно, на такого рода встречах и делается политика", - сказал Ушаков журналистам.
