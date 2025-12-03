Рейтинг@Mail.ru
Ушаков: Путин и Моди обсудят взаимодействие на международных площадках - РИА Новости, 03.12.2025
16:08 03.12.2025
Ушаков: Путин и Моди обсудят взаимодействие на международных площадках
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на переговорах в Нью-Дели обсудят взаимодействие на международных площадках
Ушаков: Путин и Моди обсудят взаимодействие на международных площадках

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на переговорах в Нью-Дели обсудят взаимодействие на международных площадках, в том числе в ООН, G20, ШОС и БРИКС, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин 4-5 декабря посетит Индию с государственным визитом по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди. В пятницу, 5 декабря состоятся официальные переговоры на высшем уровне. В центре внимания встречи будет вся обширная повестка двусторонних отношений.
"Ожидается, что лидеры обменяются мнениями по актуальной международной проблематике, включая взаимодействие в ООН, ШОС, "Группе двадцати" и БРИКС с учетом председательства Индии в этом объединении в 2026 году", - рассказал Ушаков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Путин и Моди сделают заявление для СМИ по итогам переговоров в Нью-Дели
