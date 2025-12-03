https://ria.ru/20251203/putin-2059548678.html
Ушаков: Путин и Моди обсудят взаимодействие на международных площадках - РИА Новости, 03.12.2025
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на переговорах в Нью-Дели обсудят взаимодействие на международных площадках, в том числе в РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T16:08:00+03:00
2025-12-03T16:08:00+03:00
2025-12-03T16:08:00+03:00
в мире
индия
россия
нью-дели
владимир путин
нарендра моди
юрий ушаков
оон
индия
россия
нью-дели
в мире, индия, россия, нью-дели, владимир путин, нарендра моди, юрий ушаков, оон, шос, брикс
В мире, Индия, Россия, Нью-Дели, Владимир Путин, Нарендра Моди, Юрий Ушаков, ООН, ШОС, БРИКС
Ушаков: Путин и Моди обсудят взаимодействие на международных площадках
Ушаков: Путин и Моди обсудят взаимодействие в ООН, G20, ШОС и БРИКС