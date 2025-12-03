Ушаков: Путин и Моди утвердят программу экономического сотрудничества

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам переговоров примут совместное заявление, а также утвердят программу экономического сотрудничества двух стран до 2030 года, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.