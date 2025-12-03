https://ria.ru/20251203/putin-2059546922.html
Руденко войдет в состав делегации, сопровождающей Путина в Индию
Руденко войдет в состав делегации, сопровождающей Путина в Индию - РИА Новости, 03.12.2025
Руденко войдет в состав делегации, сопровождающей Путина в Индию
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко войдет в состав делегации, сопровождающей президента РФ Владимира Путина в Индию, сообщил его помощник по международным делам... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T16:06:00+03:00
2025-12-03T16:06:00+03:00
2025-12-03T16:06:00+03:00
индия
россия
андрей руденко
владимир путин
юрий ушаков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596708046_0:105:3072:1833_1920x0_80_0_0_d074f7f10ce0977b4aa42b01eb73c716.jpg
https://ria.ru/20251203/dialog-2059545850.html
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596708046_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_ebb883b245e018252e6f30fff6d24138.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, россия, андрей руденко, владимир путин, юрий ушаков, в мире
Индия, Россия, Андрей Руденко, Владимир Путин, Юрий Ушаков, В мире
Руденко войдет в состав делегации, сопровождающей Путина в Индию
Ушаков: Руденко войдет в состав сопровождающей Путина в Индию делегации