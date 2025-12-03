Рейтинг@Mail.ru
Руденко войдет в состав делегации, сопровождающей Путина в Индию - РИА Новости, 03.12.2025
16:06 03.12.2025
Руденко войдет в состав делегации, сопровождающей Путина в Индию
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко войдет в состав делегации, сопровождающей президента РФ Владимира Путина в Индию, сообщил его помощник по международным делам... РИА Новости, 03.12.2025
индия, россия, андрей руденко, владимир путин, юрий ушаков, в мире
Индия, Россия, Андрей Руденко, Владимир Путин, Юрий Ушаков, В мире
© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко войдет в состав делегации, сопровождающей президента РФ Владимира Путина в Индию, сообщил его помощник по международным делам Юрий Ушаков.
Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря.
"Будут представители МИДа - замминистра Руденко, и посол в Индии тоже будет присутствовать", - сказал Ушаков журналистам.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Ушаков рассказал о диалоге между Москвой и Нью-Дели
ИндияРоссияАндрей РуденкоВладимир ПутинЮрий УшаковВ мире
 
 
Заголовок открываемого материала