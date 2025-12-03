Рейтинг@Mail.ru
Делегация Путина в Индии будет представительной, заявил Ушаков
03.12.2025
16:05 03.12.2025
Делегация Путина в Индии будет представительной, заявил Ушаков
Делегация Путина в Индии будет представительной, заявил Ушаков
Российская делегация, которая сопровождает президента РФ Владимира Путина в ходе его визита в Индию, будет весьма представительной, заявил помощник президента... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T16:05:00+03:00
2025-12-03T16:05:00+03:00
https://ria.ru/20251203/delegatsiya-2059545689.html
Делегация Путина в Индии будет представительной, заявил Ушаков

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российская делегация, которая сопровождает президента РФ Владимира Путина в ходе его визита в Индию, будет весьма представительной, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря.
"Если говорить о составе, то наша делегация весьма представительна, интерес к этому визиту очень большой, как со стороны наших представителей правительства, так и со стороны представителей бизнеса", - сказал Ушаков журналистам.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Ушаков рассказал о составе делегации России в Индию
