Путин и Моди примут участие в российско-индийском бизнес-форуме
Путин и Моди примут участие в российско-индийском бизнес-форуме - РИА Новости, 03.12.2025
Путин и Моди примут участие в российско-индийском бизнес-форуме
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди 5 декабря примут участие в пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума, сообщил РИА Новости, 03.12.2025
Путин и Моди примут участие в российско-индийском бизнес-форуме
Ушаков: Путин и Моди 5 декабря поучаствуют в российско-индийском бизнес-форуме
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди 5 декабря примут участие в пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин
посетит с государственным визитом Индию
4-5 декабря по приглашению премьер-министра Нарендры Моди
.
"Ориентировочно в 15:00 (5 декабря - ред.) президент России
совместно с премьер-министром Индии примет участие и выступит на пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума", - сказал Ушаков
журналистам.
По его данным, в форуме будут принимать участие 150 крупных деятелей из бизнес-сообщества РФ и Индии.
"И премьер-министр, и наш президент на этом форуме выступят, поприветствуют участников и, естественно, затронут вопрос о перспективах дальнейшего развития торгово-экономических отношений между нашими странами", - добавил Ушаков.