Путин и Моди примут участие в российско-индийском бизнес-форуме - РИА Новости, 03.12.2025
16:04 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/putin-2059544876.html
Путин и Моди примут участие в российско-индийском бизнес-форуме
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди 5 декабря примут участие в пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума, сообщил РИА Новости, 03.12.2025
индия
россия
юрий ушаков
владимир путин
нарендра моди
индия, россия, юрий ушаков, владимир путин, нарендра моди, в мире
Индия, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Нарендра Моди, В мире
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди 5 декабря примут участие в пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин посетит с государственным визитом Индию 4-5 декабря по приглашению премьер-министра Нарендры Моди.
"Ориентировочно в 15:00 (5 декабря - ред.) президент России совместно с премьер-министром Индии примет участие и выступит на пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума", - сказал Ушаков журналистам.
По его данным, в форуме будут принимать участие 150 крупных деятелей из бизнес-сообщества РФ и Индии.
"И премьер-министр, и наш президент на этом форуме выступят, поприветствуют участников и, естественно, затронут вопрос о перспективах дальнейшего развития торгово-экономических отношений между нашими странами", - добавил Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Путин в Нью-Дели пообщается с Моди в неформальной обстановке
Индия Россия Юрий Ушаков Владимир Путин Нарендра Моди В мире
 
 
