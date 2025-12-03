https://ria.ru/20251203/putin-2059544450.html
Путин посетит мемориал Махатмы Ганди, сообщил Ушаков
Путин посетит мемориал Махатмы Ганди, сообщил Ушаков
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Индию 5 декабря посетит мемориал Махатмы Ганди, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий... РИА Новости, 03.12.2025
индия
россия
владимир путин
махатма ганди
юрий ушаков
индия
россия
