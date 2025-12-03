Рейтинг@Mail.ru
Путин посетит мемориал Махатмы Ганди, сообщил Ушаков - РИА Новости, 03.12.2025
16:03 03.12.2025
Путин посетит мемориал Махатмы Ганди, сообщил Ушаков
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Индию 5 декабря посетит мемориал Махатмы Ганди, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий...
индия
россия
владимир путин
махатма ганди
юрий ушаков
индия
россия
индия, россия, владимир путин, махатма ганди, юрий ушаков
Индия, Россия, Владимир Путин, Махатма Ганди, Юрий Ушаков
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе визита в Индию 5 декабря посетит мемориал Махатмы Ганди, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря.
"В пятницу в 11.00 в президентском дворце состоится церемония официальной встречи президента Российской Федерации с президентом Республики Индия и премьер-министром Республики Индия (Нарендрой) Моди. Потом предусматривается, что наш президент посетит мемориал Махатмы Ганди, где возложит венок и сделает запись в книге почетных гостей. После того уже начинается непосредственно деловая часть визита", - рассказал Ушаков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Путин в Нью-Дели пообщается с Моди в неформальной обстановке
ИндияРоссияВладимир ПутинМахатма ГандиЮрий Ушаков
 
 
