МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по прибытии в Нью-Дели 4 декабря пообщается с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в неформальной обстановке, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин в Нью-Дели пообщается с Моди в неформальной обстановке
РИА Новости, 03.12.2025
Путин в Нью-Дели пообщается с Моди в неформальной обстановке
Президент России Владимир Путин по прибытии в Нью-Дели 4 декабря пообщается с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в неформальной обстановке, заявил помощник... РИА Новости, 03.12.2025
Путин в Нью-Дели пообщается с Моди в неформальной обстановке
Путин 4 декабря пообщается с Моди в неформальной обстановке
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото