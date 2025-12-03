Рейтинг@Mail.ru
Путин и Уиткофф заявили о готовности продолжать работу по Украине
01:38 03.12.2025
Путин и Уиткофф заявили о готовности продолжать работу по Украине
в мире
россия
сша
украина
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
мирный план сша по украине
в мире, россия, сша, украина, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, мирный план сша по украине
Путин и Уиткофф заявили о готовности продолжать работу по Украине

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Стивен Уиткофф
Владимир Путин и Стивен Уиткофф. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Стороны во время переговоров президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа заявили о готовности продолжать совместную работу для достижения урегулирования по Украине, заявил в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Стороны заявили о готовности продолжать совместную работу для достижения надежного и долгосрочного урегулирования...", - сказал Ушаков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Путин и Уиткофф обсудили перспективы взаимодействия в экономике
Вчера, 01:31
 
