Путин и Уиткофф заявили о готовности продолжать работу по Украине
Путин и Уиткофф заявили о готовности продолжать работу по Украине - РИА Новости, 03.12.2025
Путин и Уиткофф заявили о готовности продолжать работу по Украине
Стороны во время переговоров президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа заявили о готовности продолжать... РИА Новости, 03.12.2025
россия
сша
украина
Путин и Уиткофф заявили о готовности продолжать работу по Украине
Ушаков: Путин и Уиткофф договорились продолжать работу по Украине