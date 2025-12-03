https://ria.ru/20251203/putin-2059389631.html
Путин и Уиткофф обсудили перспективы взаимодействия в экономике
Путин и Уиткофф обсудили перспективы взаимодействия в экономике - РИА Новости, 03.12.2025
Путин и Уиткофф обсудили перспективы взаимодействия в экономике
Огромные перспективы будущего экономического взаимодействия РФ и США обсуждались на встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T01:31:00+03:00
2025-12-03T01:31:00+03:00
2025-12-03T01:31:00+03:00
россия
сша
москва
юрий ушаков
владимир путин
стив уиткофф
мирный план сша по украине
россия
сша
москва
Россия, США, Москва, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
Ушаков: Путин и Уиткофф обсудили перспективы экономического взаимодействия