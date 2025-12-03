Рейтинг@Mail.ru
Путин и Уиткофф обсудили перспективы взаимодействия в экономике - РИА Новости, 03.12.2025
01:31 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/putin-2059389631.html
Путин и Уиткофф обсудили перспективы взаимодействия в экономике
Путин и Уиткофф обсудили перспективы взаимодействия в экономике - РИА Новости, 03.12.2025
Путин и Уиткофф обсудили перспективы взаимодействия в экономике
Огромные перспективы будущего экономического взаимодействия РФ и США обсуждались на встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T01:31:00+03:00
2025-12-03T01:31:00+03:00
россия
сша
москва
юрий ушаков
владимир путин
стив уиткофф
мирный план сша по украине
россия
сша
москва
россия, сша, москва, юрий ушаков, владимир путин, стив уиткофф, мирный план сша по украине
Россия, США, Москва, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
Путин и Уиткофф обсудили перспективы взаимодействия в экономике

Ушаков: Путин и Уиткофф обсудили перспективы экономического взаимодействия

Президент РФ Владимир Путин во время встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Президент РФ Владимир Путин во время встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Огромные перспективы будущего экономического взаимодействия РФ и США обсуждались на встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
"Конечно же, обсуждались огромные перспективы будущего экономического взаимодействия двух стран. Кстати, об этом много и раньше говорилось в предыдущих встречах, но сейчас было подчеркнуто, что нужно как-то уже, если мы хотим действительно сотрудничать, для этого огромные возможности есть, то нужно уже проявить реальное стремление к этому, как в Москве, так и в Вашингтоне", - сказал Ушаков журналистам.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Москва получила еще четыре документа от США по Украине, заявил Ушаков
Вчера, 01:24
 
