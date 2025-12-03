Пушков назвал арест экс-главы евродипломатии ударом по репутации ЕК

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Арест экс-главы евродипломатии Федерики Могерини — удар по репутации Еврокомиссии, подмоченной скандалами и до этого, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

Ранее Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС и задержание трех человек в рамках расследования предполагаемого мошенничества, связанного с финансируемой Евросоюзом программой подготовки молодых дипломатов. Газета Soir писала, что по делу о предполагаемом мошенничестве задержана экс-глава евродипломатии Федерика Могерини. Газета Echo сообщала, что полиция Бельгии задержала бывшего генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино.

"Арест Могерини - это еще один удар по репутации ЕК и ее руководства, уже подмоченной скандалами и судебным исками", - написал Пушков в своем Telegram-канале

Сенатор напомнил, что в Евросоюзе любят размышлять о "высоких стандартах" ЕС и о жестких требованиях к странам-кандидатам на вступление в Евросоюз в сфере борьбы с коррупцией. При этом, сыронизировал он, выясняется, что коррупционеры сидели внутри самой комиссии.