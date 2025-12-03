https://ria.ru/20251203/pushkov-2059549029.html
Пушков назвал арест экс-главы евродипломатии ударом по репутации ЕК
Пушков назвал арест экс-главы евродипломатии ударом по репутации ЕК - РИА Новости, 03.12.2025
Пушков назвал арест экс-главы евродипломатии ударом по репутации ЕК
Арест экс-главы евродипломатии Федерики Могерини — удар по репутации Еврокомиссии, подмоченной скандалами и до этого, считает член конституционного комитета... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T16:10:00+03:00
2025-12-03T16:10:00+03:00
2025-12-03T16:10:00+03:00
в мире
бельгия
еврокомиссия
киев
алексей пушков
украина
федерика могерини
евросоюз
бельгия
киев
украина
В мире, Бельгия, Еврокомиссия, Киев, Алексей Пушков, Украина, Федерика Могерини, Евросоюз, Совет Федерации РФ
Пушков назвал арест экс-главы евродипломатии ударом по репутации ЕК
Пушков назвал арест Могерини ударом по уже подмоченной репутации Еврокомиссии
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Арест экс-главы евродипломатии Федерики Могерини — удар по репутации Еврокомиссии, подмоченной скандалами и до этого, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
Ранее Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС и задержание трех человек в рамках расследования предполагаемого мошенничества, связанного с финансируемой Евросоюзом программой подготовки молодых дипломатов. Газета Soir писала, что по делу о предполагаемом мошенничестве задержана экс-глава евродипломатии Федерика Могерини. Газета Echo сообщала, что полиция Бельгии задержала бывшего генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино.
"Арест Могерини - это еще один удар по репутации ЕК и ее руководства, уже подмоченной скандалами и судебным исками", - написал Пушков в своем Telegram-канале
Сенатор напомнил, что в Евросоюзе любят размышлять о "высоких стандартах" ЕС и о жестких требованиях к странам-кандидатам на вступление в Евросоюз в сфере борьбы с коррупцией. При этом, сыронизировал он, выясняется, что коррупционеры сидели внутри самой комиссии.
"Похоже, пришло время крупных международных коррупционных скандалов. В Киеве разоблачают министров-коррупционеров и банду мошенников, расхищавших госсредства. Из-за этого "честный и порядочный человек", как он сам себя называет, почему-то уходит в отставку со второго по значимости поста на Украине. ФБР, судя по всему, ищет предположительно десятки миллиардов украденной американской помощи", - констатировал политик.