Президент Южной Кореи назвал США единственным гарантом безопасности КНДР

СЕУЛ, 3 дек - РИА Новости. Единственной страной, способной гарантировать сохранение северокорейского режима и личную безопасность его руководства, остаются Соединённые Штаты, заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён на пресс-конференции с иностранными журналистами.

Пресс-конференция в честь годовщины с момента предотвращения введения в Южной Корее полноценного военного положения 3 декабря 2024 года прошла в бывшей президентской администрации, "Голубом доме", в Сеуле в среду.

По словам главы государства, ситуация на Корейском полуострове остаётся крайне напряжённой: в настоящее время отношения между Сеулом и Пхеньяном "словно игольное ушко". Диалог полностью прекращён, разорваны даже экстренные каналы связи, а КНДР "полностью отвергает" все попытки установить контакт, сказал он.

Президент подчеркнул, что Южная Корея вынуждена предпринимать лишь односторонние меры по снижению напряжённости, включая прекращение пропагандистского вещания и минимизацию военной активности, которая могла бы быть неверно истолкована.

При этом, по его словам, именно Вашингтон обладает ключевым влиянием на Пхеньян. Ли Чжэ Мён отметил, что формально юридической стороной перемирия на Корейском полуострове выступают Соединённые Штаты, поскольку заключённое 70 лет назад соглашение о прекращении огня не является мирным договором.

"Северная Корея считает, что обеспечение выживания режима и безопасности лидера - главный приоритет. И единственная страна, которая может гарантировать сохранение режима и личную безопасность - это США", - пояснил президент.