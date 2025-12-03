Рейтинг@Mail.ru
04:57 03.12.2025
в мире, южная корея, сеул, корейский полуостров, ли чжэ мен
В мире, Южная Корея, Сеул, Корейский полуостров, Ли Чжэ Мен
Президент Южной Кореи назвал США единственным гарантом безопасности КНДР

Глава Южной Кореи Ли Чжэ Мён назвал США единственным гарантом безопасности КНДР

© РИА Новости / Министерство культуры, спорта и туризма Республики Корея
Ли Чжэ Мён
Ли Чжэ Мён
© РИА Новости / Министерство культуры, спорта и туризма Республики Корея
Перейти в медиабанк
Ли Чжэ Мён. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СЕУЛ, 3 дек - РИА Новости. Единственной страной, способной гарантировать сохранение северокорейского режима и личную безопасность его руководства, остаются Соединённые Штаты, заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён на пресс-конференции с иностранными журналистами.
Пресс-конференция в честь годовщины с момента предотвращения введения в Южной Корее полноценного военного положения 3 декабря 2024 года прошла в бывшей президентской администрации, "Голубом доме", в Сеуле в среду.
В КНДР заявили о военном бесчинстве США
28 ноября, 02:34
В КНДР заявили о военном бесчинстве США
28 ноября, 02:34
По словам главы государства, ситуация на Корейском полуострове остаётся крайне напряжённой: в настоящее время отношения между Сеулом и Пхеньяном "словно игольное ушко". Диалог полностью прекращён, разорваны даже экстренные каналы связи, а КНДР "полностью отвергает" все попытки установить контакт, сказал он.
Президент подчеркнул, что Южная Корея вынуждена предпринимать лишь односторонние меры по снижению напряжённости, включая прекращение пропагандистского вещания и минимизацию военной активности, которая могла бы быть неверно истолкована.
При этом, по его словам, именно Вашингтон обладает ключевым влиянием на Пхеньян. Ли Чжэ Мён отметил, что формально юридической стороной перемирия на Корейском полуострове выступают Соединённые Штаты, поскольку заключённое 70 лет назад соглашение о прекращении огня не является мирным договором.
"Северная Корея считает, что обеспечение выживания режима и безопасности лидера - главный приоритет. И единственная страна, которая может гарантировать сохранение режима и личную безопасность - это США", - пояснил президент.
Он также выразил сожаление, что, несмотря на то, что фактическими сторонами ситуации остаются Республика Корея и Северная Корея, Сеул не может бездействовать. Он подчеркнул, что Южная Корея не должна становиться препятствием для переговоров между США и КНДР и "должна сделать всё возможное" для создания условий, необходимых для возобновления диалога.
Военные из КНДР пересекли демаркационную линию с Южной Кореей, пишут СМИ
21 ноября, 01:23
Военные из КНДР пересекли демаркационную линию с Южной Кореей, пишут СМИ
21 ноября, 01:23
 
В миреЮжная КореяСеулКорейский полуостровЛи Чжэ Мен
 
 
