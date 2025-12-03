Рейтинг@Mail.ru
Польша хочет принимать участие в переговорах по Украине - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:25 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/polsha-2059651119.html
Польша хочет принимать участие в переговорах по Украине
Польша хочет принимать участие в переговорах по Украине - РИА Новости, 03.12.2025
Польша хочет принимать участие в переговорах по Украине
Польша хочет стать рамочной страной "коалиции желающих" и расширить "евротройку" (Великобритания, Германия и Франция), чтобы участвовать в переговорах по... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T23:25:00+03:00
2025-12-03T23:25:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
радослав сикорский
урсула фон дер ляйен
дмитрий песков
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_0:403:2923:2048_1920x0_80_0_0_a7483e272e2ffdad52269fe2f11f7206.jpg
https://ria.ru/20251022/sikorskiy-2049930892.html
https://ria.ru/20251130/krym-2058747796.html
https://ria.ru/20251129/tusk-2058615014.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_90dd3264a772f4c64bc9be7e875b03ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, радослав сикорский, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, еврокомиссия
В мире, Россия, США, Украина, Радослав Сикорский, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Песков, Еврокомиссия
Польша хочет принимать участие в переговорах по Украине

Польша хочет расширить "евротройку" для участия в переговорах по Украине

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Филип Климашевский
Перейти в медиабанк
Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 3 дек – РИА Новости. Польша хочет стать рамочной страной "коалиции желающих" и расширить "евротройку" (Великобритания, Германия и Франция), чтобы участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, сообщил МИД страны по итогам переговоров в Брюсселе главы польской дипломатии вице-премьера Радослава Сикорского с британской коллегой Иветт Купер.
"Вице-премьер Сикорский поднял вопрос о включении Польши в "коалицию желающих" в качестве рамочной страны. Также обсуждалось расширение формата "евротройки" с целью включения Польши в переговоры с США и Украиной по мирному плану", - указало ведомство.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
"Путин, сдавайся!" Слова Сикорского о России поразили пользователей Сети
22 октября, 20:08
В конце ноября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия и "коалиция желающих" продолжают работать с Украиной над своим планом по окончанию конфликта на Украине. Европейский план появился в СМИ на несколько дней позже американского.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Карта Украины без Крыма в эфире викторины на польском ТВ - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В Польше показали карту Украины без Крыма
30 ноября, 15:57
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Туск напомнил союзникам, что НАТО создавалась против России
29 ноября, 15:24
 
В миреРоссияСШАУкраинаРадослав СикорскийУрсула фон дер ЛяйенДмитрий ПесковЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала