В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве девушки в отеле
16:14 03.12.2025
В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве девушки в отеле
В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве девушки в отеле
Обвиняемого в убийстве девушки в апарт-отеле на Невском проспекте заключили под стражу в Петербурге, сообщает объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 03.12.2025
происшествия
санкт-петербург
россия
шамиль магомедов
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
россия
происшествия, санкт-петербург, россия, шамиль магомедов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Шамиль Магомедов, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве девушки в отеле

В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве девушки в апарт-отеле

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Обвиняемого в убийстве девушки в апарт-отеле на Невском проспекте заключили под стражу в Петербурге, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шамиля Магомедова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 (Убийство) УК РФ. Срок меры - 01.02.2026", - сообщает пресс-служба.
Следствие полагает, что 30 ноября Магомедов в комнате апарт-отеля на Невском проспекте, испытывая личную неприязнь к потерпевшей, сильно схватил рукой её за шею и уткнул лицом в подушку, перекрыв ей доступ к кислороду. Девушка скончалась на месте преступления.
Ранее пресс-служба городского главка СК РФ сообщала, что 30 ноября в комнате апарт-отеля на Невском проспекте обнаружено тело девушки с признаками механической асфиксии. По подозрению в совершении данного преступления задержан 31-летний мужчина.
В пресс-службе судов добавили, что Магомедов возражал против удовлетворения ходатайства следователя об аресте, просил избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияШамиль МагомедовСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
