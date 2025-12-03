https://ria.ru/20251203/peterburg-2059549193.html
В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве девушки в отеле
В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве девушки в отеле
Обвиняемого в убийстве девушки в апарт-отеле на Невском проспекте заключили под стражу в Петербурге, сообщает объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 03.12.2025
происшествия
санкт-петербург
россия
шамиль магомедов
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
россия
Новости
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Обвиняемого в убийстве девушки в апарт-отеле на Невском проспекте заключили под стражу в Петербурге, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга
вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шамиля Магомедова
, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 (Убийство) УК РФ
. Срок меры - 01.02.2026", - сообщает пресс-служба.
Следствие полагает, что 30 ноября Магомедов в комнате апарт-отеля на Невском проспекте, испытывая личную неприязнь к потерпевшей, сильно схватил рукой её за шею и уткнул лицом в подушку, перекрыв ей доступ к кислороду. Девушка скончалась на месте преступления.
Ранее пресс-служба городского главка СК
РФ сообщала, что 30 ноября в комнате апарт-отеля на Невском проспекте обнаружено тело девушки с признаками механической асфиксии. По подозрению в совершении данного преступления задержан 31-летний мужчина.
В пресс-службе судов добавили, что Магомедов возражал против удовлетворения ходатайства следователя об аресте, просил избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.