Песков рассказал, к чему приведет отказ Европы от российского газа - РИА Новости, 03.12.2025
12:55 03.12.2025
Песков рассказал, к чему приведет отказ Европы от российского газа
Переход Европы на дорогие источники энергии взамен российскому газу ускорит потерю лидирующего потенциала экономики ЕС, заявил пресс-секретарь президента России РИА Новости, 03.12.2025
Песков: отказ от газа РФ ускорит потерю лидирующего потенциала экономики ЕС

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Переход Европы на дорогие источники энергии взамен российскому газу ускорит потерю лидирующего потенциала экономики ЕС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Таким образом, Европа обрекает себя на гораздо более дорогие источники энергии, что неминуемо приведет к последствиям для экономики Европы и для понижения конкурентоспособности Европы. Это лишь ускорит наметившийся за последние годы процесс по утере европейской экономики своего лидирующего потенциала", - сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на объявление главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен решения о том, что Европа больше не будет зависеть от российского газа.
Флаги с символикой Евросоюза
Эксперт рассказала, что ЕС придется сделать при отказе от газа из России
23 октября, 07:14
 
Экономика Европа Россия Дмитрий Песков Урсула фон дер Ляйен Евросоюз Еврокомиссия
 
 
