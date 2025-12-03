https://ria.ru/20251203/peskov-2059486687.html
Песков рассказал, к чему приведет отказ Европы от российского газа
Песков рассказал, к чему приведет отказ Европы от российского газа - РИА Новости, 03.12.2025
Песков рассказал, к чему приведет отказ Европы от российского газа
Переход Европы на дорогие источники энергии взамен российскому газу ускорит потерю лидирующего потенциала экономики ЕС, заявил пресс-секретарь президента России РИА Новости, 03.12.2025
Песков рассказал, к чему приведет отказ Европы от российского газа
Песков: отказ от газа РФ ускорит потерю лидирующего потенциала экономики ЕС