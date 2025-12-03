https://ria.ru/20251203/peskov-2059483987.html
В Кремле рассказали, что будет с Европой при отказе от российского газа
В Кремле рассказали, что будет с Европой при отказе от российского газа - РИА Новости, 03.12.2025
В Кремле рассказали, что будет с Европой при отказе от российского газа
Если Европа откажется от газа РФ, то она будет зависеть от газа, который будет гораздо дороже российского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T12:46:00+03:00
2025-12-03T12:46:00+03:00
2025-12-03T12:46:00+03:00
европа
россия
дмитрий песков
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058849463_0:0:3050:1717_1920x0_80_0_0_b254754d161eacf48f00444edd22200d.jpg
https://ria.ru/20251023/gaz-2049980675.html
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058849463_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_6a5d4fdab59d8a2bef8d2b9b1b960584.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, россия, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
Европа, Россия, Дмитрий Песков, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
В Кремле рассказали, что будет с Европой при отказе от российского газа
Песков: при отказе от российского газа Европа будет зависеть от более дорогого