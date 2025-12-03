Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали, что будет с Европой при отказе от российского газа
12:46 03.12.2025
В Кремле рассказали, что будет с Европой при отказе от российского газа
В Кремле рассказали, что будет с Европой при отказе от российского газа
Если Европа откажется от газа РФ, то она будет зависеть от газа, который будет гораздо дороже российского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.12.2025
В Кремле рассказали, что будет с Европой при отказе от российского газа

Песков: при отказе от российского газа Европа будет зависеть от более дорогого

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВид на Кремль
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вид на Кремль . Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Если Европа откажется от газа РФ, то она будет зависеть от газа, который будет гораздо дороже российского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Значит, Европа будет зависеть от газа, который стоит дороже, а временами значительно дороже, чем российский газ", - сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европа больше не будет зависеть от российского газа.
