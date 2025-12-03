Рейтинг@Mail.ru
Песков раскритиковал одержимость Европы идеей нанести России поражение - РИА Новости, 03.12.2025
12:42 03.12.2025
Песков раскритиковал одержимость Европы идеей нанести России поражение
в мире, россия, норвегия, украина, дмитрий песков, эспен барт эйде, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Европейцы глубоко не правы в своей одержимости нанести России стратегическое поражение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что королевство выделит 500 миллионов долларов на закупку американского вооружения для Украины в рамках инициативы PURL.
"Европейцы не участвуют в процессе, потому что они по-прежнему одержимы идеей нанесения стратегического поражения России. Они продолжают действовать в этом русле, и они глубоко в этом не правы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле воспринимают подобные шаги со стороны европейцев на фоне важных переговоров России и США.
Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
