Путин и Моди сделают заявление для СМИ по итогам переговоров в Нью-Дели

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди сделают заявление для СМИ по итогам двусторонних переговоров в Нью-Дели, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря по приглашению премьер-министра Нарендры Моди . Как сообщил Ушаков , по итогам переговоров Путин и Моди примут совместное заявление, а также утвердят программу экономического сотрудничества двух стран до 2030 года. Всего РФ и Индия обменяются десятью документами межправительственного характера и подпишут более 15 коммерческих соглашений и меморандумов.

« "Условлено, что наш президент и премьер Моди сделают заявление для СМИ", - сказал Ушаков.

На просьбу уточнить, запланирован ли отдельный подход Путина к представителям СМИ по итогам визита в Индию, помощник президента сообщил, что пока об этом трудно сказать.

"Я сейчас могу сказать, что запланировано заявление президента и премьер-министра по итогам переговоров, но это составная часть переговорного процесса 4-5 декабря. Что будет еще дополнительно, мне сейчас трудно сказать", - пояснил Ушаков.

Он уточнил, что 5 декабря предстоит насыщенный день, какие-то мероприятия могут продлиться дольше запланированного.