Путин и Моди сделают заявление для СМИ по итогам переговоров в Нью-Дели
Путин и Моди сделают заявление для СМИ по итогам переговоров в Нью-Дели - РИА Новости, 03.12.2025
Путин и Моди сделают заявление для СМИ по итогам переговоров в Нью-Дели
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди сделают заявление для СМИ по итогам двусторонних переговоров в Нью-Дели, сообщил помощник... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T16:06:00+03:00
2025-12-03T16:06:00+03:00
2025-12-03T16:40:00+03:00
в мире
индия
россия
нью-дели
нарендра моди
владимир путин
юрий ушаков
индия
россия
нью-дели
Путин и Моди сделают заявление для СМИ по итогам переговоров в Нью-Дели
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди сделают заявление для СМИ по итогам двусторонних переговоров в Нью-Дели, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин
посетит Индию
с государственным визитом 4-5 декабря по приглашению премьер-министра Нарендры Моди
. Как сообщил Ушаков
, по итогам переговоров Путин и Моди примут совместное заявление, а также утвердят программу экономического сотрудничества двух стран до 2030 года. Всего РФ
и Индия обменяются десятью документами межправительственного характера и подпишут более 15 коммерческих соглашений и меморандумов.
«
"Условлено, что наш президент и премьер Моди сделают заявление для СМИ", - сказал Ушаков.
На просьбу уточнить, запланирован ли отдельный подход Путина к представителям СМИ по итогам визита в Индию, помощник президента сообщил, что пока об этом трудно сказать.
"Я сейчас могу сказать, что запланировано заявление президента и премьер-министра по итогам переговоров, но это составная часть переговорного процесса 4-5 декабря. Что будет еще дополнительно, мне сейчас трудно сказать", - пояснил Ушаков.
Он уточнил, что 5 декабря предстоит насыщенный день, какие-то мероприятия могут продлиться дольше запланированного.
"Например, переговоры могут быть короткими, а могут - и чаще всего становятся более длинными", - добавил помощник президента РФ.