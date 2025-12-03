Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи

Песков ответил на вопрос, отверг ли Путин мирный план США по Украине

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Владимир Путин не отвергал мирный план США по урегулированию на Украине, это неправильная формулировка, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Дело в том, что такой прямой обмен мнениями состоялся в первый раз. Как вчера было сказано, что-то было принято, что-то было отмечено как неприемлемое. Это нормальный рабочий процесс, поиск компромисса", — сказал он.

В Москве исходят из того, что продуктивность переговоров будет выше, если вести их в тишине, отметил Песков.

"Мы в данном случае не являемся сторонниками мегафонной дипломатии, но видим также, что и американцы придерживаются этого же принципа", — добавил представитель Кремля.

Россия высоко ценит политическую волю Дональда Трампа по вопросу урегулирования и готова встречаться с представителями администрации Белого дома столько, сколько потребуется для достижения мира, резюмировал он.

Накануне вечером Путин принял в Кремле спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа и основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков.

По словам последнего, на переговорах обсуждались не конкретные формулировки, а суть мирного плана США. Компромиссный вариант найти пока не удалось: с одними предложениями Россия согласна, с другими — нет. Стороны договорились не раскрывать суть состоявшейся беседы.

Перед поездкой в Москву американская делегация встретилась с представителями Украины во Флориде .

Как писали зарубежные издания, среди затронутых тем были обмен территориями, гарантии безопасности и невозможность вступления Украины в НАТО. Утверждается, что стороны не смогли прийти к окончательным решениям по всем вопросам.

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса , официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях , сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России