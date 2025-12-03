Рейтинг@Mail.ru
12:57 03.12.2025 (обновлено: 13:45 03.12.2025)
Песков ответил на вопрос, отверг ли Путин мирный план США по Украине
Песков ответил на вопрос, отверг ли Путин мирный план США по Украине
Владимир Путин не отвергал мирный план США по урегулированию на Украине, это неправильная формулировка, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T12:57:00+03:00
2025-12-03T13:45:00+03:00
Песков ответил на вопрос, отверг ли Путин мирный план США по Украине

Песков: формулировка, что Путин отверг мирный план США, не будет правильной

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Владимир Путин не отвергал мирный план США по урегулированию на Украине, это неправильная формулировка, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Дело в том, что такой прямой обмен мнениями состоялся в первый раз. Как вчера было сказано, что-то было принято, что-то было отмечено как неприемлемое. Это нормальный рабочий процесс, поиск компромисса", — сказал он.
Стивен Уиткофф во время встречи с украинской делегацией во Флориде и во время переговоров с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
На Западе обратили внимание на ключевую деталь во встрече Уиткоффа и Путина
Вчера, 11:23
В Москве исходят из того, что продуктивность переговоров будет выше, если вести их в тишине, отметил Песков.
"Мы в данном случае не являемся сторонниками мегафонной дипломатии, но видим также, что и американцы придерживаются этого же принципа", — добавил представитель Кремля.
Россия высоко ценит политическую волю Дональда Трампа по вопросу урегулирования и готова встречаться с представителями администрации Белого дома столько, сколько потребуется для достижения мира, резюмировал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Я готов". Зеленский отреагировал на переговоры Путина и Уиткоффа
Вчера, 10:43
Накануне вечером Путин принял в Кремле спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа и основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков.
По словам последнего, на переговорах обсуждались не конкретные формулировки, а суть мирного плана США. Компромиссный вариант найти пока не удалось: с одними предложениями Россия согласна, с другими — нет. Стороны договорились не раскрывать суть состоявшейся беседы.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
СМИ: США впервые официально проконсультировали НАТО по плану по Украине
Вчера, 11:24
Перед поездкой в Москву американская делегация встретилась с представителями Украины во Флориде.

Как писали зарубежные издания, среди затронутых тем были обмен территориями, гарантии безопасности и невозможность вступления Украины в НАТО. Утверждается, что стороны не смогли прийти к окончательным решениям по всем вопросам.

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал Путин, изначальный мирный план США может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Основные подробности встречи президента России с представителями США
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Договариваться станет не с кем": Киеву отправили условия капитуляции
Вчера, 08:00
 
