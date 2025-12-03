"Пытаются сорвать". В США сделали громкое заявление о переговорах с Россией

«

"Пока Белый дом старается договориться о прекращении многолетнего опосредованного конфликта на Украине, элита конгресса, элементы "глубинного государства" и их подельники в корпоративных СМИ трудятся сверхурочно и работают не покладая рук, пытаясь сорвать усилия Трампа", — говорится в публикации.