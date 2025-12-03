Рейтинг@Mail.ru
"Пытаются сорвать". В США сделали громкое заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 03.12.2025
11:06 03.12.2025 (обновлено: 14:10 03.12.2025)
"Пытаются сорвать". В США сделали громкое заявление о переговорах с Россией
"Пытаются сорвать". В США сделали громкое заявление о переговорах с Россией
Выступающие за Украину американские политики пытаются сорвать достижение мира с Россией, пишет The American Conservative. РИА Новости, 03.12.2025
"Пытаются сорвать". В США сделали громкое заявление о переговорах с Россией

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Выступающие за Украину американские политики пытаются сорвать достижение мира с Россией, пишет The American Conservative.
"Пока Белый дом старается договориться о прекращении многолетнего опосредованного конфликта на Украине, элита конгресса, элементы "глубинного государства" и их подельники в корпоративных СМИ трудятся сверхурочно и работают не покладая рук, пытаясь сорвать усилия Трампа", — говорится в публикации.
Обозреватель подчеркнул, что глава администрации США делает именно то, что обещал во время своей предвыборной кампании, предлагая план по урегулированию боевых действий на Украине.
Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече также участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.
Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он уточнил, что стороны обсуждали суть американских предложений по миру на Украине, но компромисс пока не найден.
