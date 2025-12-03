Рейтинг@Mail.ru
"Договариваться станет не с кем": Киеву отправили условия капитуляции
08:00 03.12.2025 (обновлено: 10:25 03.12.2025)
"Договариваться станет не с кем": Киеву отправили условия капитуляции
"Договариваться станет не с кем": Киеву отправили условия капитуляции - РИА Новости, 03.12.2025
"Договариваться станет не с кем": Киеву отправили условия капитуляции
Подготовка к переговорам президента Путина с представителями Вашингтона велась несколько дней. Это были не просто сигналы, а целая симфония политических... РИА Новости, 03.12.2025
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
аналитика, европа, россия, москва, владимир путин, джаред кушнер, стив уиткофф, дело миндича, в мире
Аналитика, Европа, Россия, Москва, Владимир Путин, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, Дело Миндича, В мире

"Договариваться станет не с кем": Киеву отправили условия капитуляции

Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Подготовка к переговорам президента Путина с представителями Вашингтона велась несколько дней. Это были не просто сигналы, а целая симфония политических смыслов.
Сначала Верховный главнокомандующий посетил пункт управления Объединенной группировки войск и заслушал доклад об освобождении Красноармейска (стратегический пункт в ДНР) и Волчанска в Харьковской области.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Красноармейск был мощным укрепрайоном ВСУ, заявил Путин
2 декабря, 18:21
Выступая на инвестиционном форуме ВТБ, президент России охарактеризовал завидную устойчивость российской экономики на фоне турбулентности на Западе, саркастично отметив, что западникам не помогает спасти свои страны даже командно-административный стиль управления, за который они так любили ругать Москву.
Параллельно шла подготовка к визиту Путина в Индию, а Сергей Лавров проводил переговоры с министром иностранных дел КНР. Поддержка России ведущими странами мира была продемонстрирована наглядно.
Эта мелодия шла под сурдинку, но к вечеру разразилась фортиссимо. С предельной, неслыханной до сих пор жесткостью и прямотой российский президент обвинил европейцев в попытках разрушить мирный процесс и честно предупредил: "Россия — я сто раз это говорил — не собирается воевать с Европой. Но если Европа начнет, мы готовы прямо сейчас".
Путин уточнил, что война против Европы будет совсем не такой, как СВО, и в результате может случиться так, что "договариваться нам станет не с кем".
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Европа хочет обвинить Россию в сворачивании мирного процесса, заявил Путин
2 декабря, 18:34
Президент озвучил планы борьбы с пиратством против наших кораблей: расширить номенклатуру ударов по украинским портам и заходящим судам, рассмотреть возможность ударов по кораблям тех стран, что поддерживают этот терроризм, а в качестве крайней меры — отрезать Украину от моря. А также пригласил всех желающих в Красноармейск, чтобы убедиться, что его полностью контролируют наши военные.
Все это было прелюдией к переговорам со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Спецпредставитель и зять президента США в это время гуляли по Москве, любовались новогодними елками и ели посикунчики с крабами — традиционное блюдо высокой русской кухни.
Еще до начала переговоров Москва продемонстрировала, что не намерена поступаться своими интересами и заинтересована исключительно в длительном мире, а он возможен только при учете всех наших требований.
Около восьми вечера наступила тишина — гости президента расположились за столом в кремлевском кабинете президента. Переговоры начались и шли почти пять часов подряд.
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Переговоры Путина и Уиткоффа продолжаются уже больше четырех часов
2 декабря, 23:51
Сама продолжительность их свидетельствует о том, что в Кремле чрезвычайно серьезно подходят к вопросу мирного урегулирования на Украине. Если мы поступимся своими требованиями в области безопасности, это создаст на наших границах крайне взрывоопасную ситуацию, которая рванет в любой момент. Если же нам нужен мир на поколения вперед, значит, над всеми документами по урегулированию надо работать тщательно и вдумчиво, согласовывая каждую позицию.
Еще одно свидетельство ответственного подхода — это соглашение сторон не раскрывать суть состоявшихся переговоров. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, "переговоры носили совершенно закрытый, секретный характер". Это классический подход русской дипломатии, в нем нет места хайпу, фейкам, вбросам и инфошуму.
Не секрет, однако, что важнейшим пунктом обсуждения был территориальный вопрос и по нему пока ничего не согласовано. Целью переговоров, по словам Ушакова, было долгосрочное мирное урегулирование на Украине. Ключевое слово тут, как нетрудно догадаться, "долгосрочное".
Другая важная тема — экономическое сотрудничество между Россией и США, которое обещает стать масштабным и взаимовыгодным и дать импульс обеим экономикам в такой сложный и турбулентный период, который страны мира переживают сейчас.
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Ушаков прокомментировал итоги переговоров Путина и Уиткоффа
Вчера, 01:11
Дискуссия была полезной и продуктивной — так ее охарактеризовали и Ушаков, и Кирилл Дмитриев. Однако обеим сторонам предстоит большая работа. В ходе диалога Путин дал оценку деструктивным действиям европейцев — их план, очевидно, во внимание принят не был.
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер везут домой приветы и некие сигналы от Владимира Путина, и это не пустая ритуальная вежливость. Это обмен по специальному каналу самой чувствительной информацией, а также свидетельство теплых, дружеских отношений на самом высоком уровне.
Подобным образом к теме урегулирования относится и Дональд Трамп. Неслучайно он поручил переговоры своему старому другу Уиткоффу и любимому зятю — Джареду Кушнеру. Его дочь Иванка в свое время так влюбилась в красавца Кушнера, что ради любимого перешла в иудаизм. Можно сказать, что разрешение украинского кризиса стало для президента США личным, семейным делом.
Настрой лидеров двух сверхдержав на урегулирование очевиден. Европе предложено прогуляться. А что же Киев? А ему будут переданы предложения российской стороны — по сути, условия капитуляции. Не захотят сдаваться — следующие условия будут хуже.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков, зять президента США Джаред Кушнер, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Уиткофф после переговоров с Путиным поехал в посольство, заявил Ушаков
Вчера, 01:28
 
